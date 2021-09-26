Осенний апгрейд: 3 самые модные стрижки на примере известных красавиц – фото
Источник:Cosmopolitan
Разгар осени – самое время обновить имидж, если вы еще не успели этого сделать. Аккуратный боб, длинные пряди, стильная челка – выбор за вами. Примеры стрижек известных женщин могут служить отличным источником вдохновения.
С помощью новой прически можно сделать свой образ более трендовым, ярким и соблазнительным. Нижеследующая подборка модных стрижек подойдет женщинам как с прямыми, так и с вьющимися волосами.
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Элегантный боб Элизабет Олсен
Если вы желаете визуально добавить своей шевелюре густоты, то сделайте боб-каре с аккуратным ровным срезом. Такую стрижку легко укладывать и придавать волосам разную форму, а также можно играться с текстурами. Боб с ровным срезом является практичным и имеет очень стильный вид.
Элизабет Олсен / Фото Getty Images
Длина и объем, как у Кейт Миддлтон
Герцогиня на протяжении многих лет демонстрирует, что длинные и объемные локоны, несмотря на то, что являются классикой, выглядят всегда соблазнительно и женственно. Однако, чтобы оставаться довольной такой стрижкой, следует тщательно ухаживать за волосами. Если пряди ухоженные и блестящие, то смело наносите несмываемые питательные средства и накручивайте локоны плойкой большого диаметра, чтобы получить красивую легкую укладку, которую обожает Кейт Миддлтон.
Прическа Кейт Миддлтон / Фото из инстаграма @_kate_middleton_royal
Дакота Джонсон показывает челку-шторку
Со стильной челкой образ сразу становится более сексуальным, игривым, любопытным. Таким образом легче всего обновить имидж. Челка-шторка, как у Дакоты Джонсон, будет к лицу каждой женщине, но обладательницам волос, склонных к жирности, следует хорошо подумать. Ведь им придется мыть челку каждый день, чтобы придать прическе опрятный и модный вид.
Челка – стильное решение / Фото из инстаграма @dakota.johnson._