Определенные способы окрашивания и некоторые цвета могут мгновенно сделать ваш образ свежим и беззаботным. Предлагаем посмотреть, как можно покрасить волосы и выглядеть намного моложе.

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5 вариантов окраски волос для омоложения

Техники, которые в тренде

Чтобы освежить свой look, лучше прибегнуть к освещению прядей с помощью различных техник. Самыми популярными являются калифорнийское мелирование, сомбрэ и babylights. Освещенные пряди на контрасте с темными придают волосам визуального объема. Можно попробовать игривую и беззаботную технику money piece, когда освещаются только пряди у лица.



Способ окрашивания для омоложения / Фото с инстаграма Cassondra Kaeding

Натуральность всегда в тренде

Чтобы вернуться на несколько лет назад, можно покрасить волосы в свой естественный цвет. Именно так вы выглядели в юном возрасте, поэтому это обязательно подчеркнет свежесть нового образа. Важно выбрать цвет краски, наиболее близкий к вашему натуральному.



Способ окрашивания для омоложения / Фото с инстаграму Hung Vanngo

Пшеничный блонд

Ни для кого уже не секрет, что блондинки практически всегда выглядят моложе. Главное – выбирать между более естественными цветами, например, платиновым, медовым, пшеничным оттенком. Если неправильно подобрать цвет к тону вашей кожи, окраска может произвести обратный эффект.



Способ окрашивания для омоложения / Фото с инстаграма Hung Vanngo

Цвет каштана

Для тех, кому не нравится или не подходит блонд – отличным вариантом станет каштановый цвет. Он имеет роскошный вид, делает черты лица более выразительными и подходит большинству девушкам. На этот раз важно выбирать светлые оттенки, ведь темные могут визуально добавить вам лишних лет.



Способ окрашивания для омоложения / Фото с инстаграма Hung Vanngo

Карамель

Если же не хочется выбирать между слишком темными или светлыми оттенками – можно остановиться на мягком и уютном карамельном, очень удачном для периода осени. Он не подчеркивает изменения в возрасте, а только освежает образ.



Способ окрашивания для омоложения / Фото с инстаграма Cassondra Kaeding

Интересно, что для стильного образа смены имиджа и омоложения француженки часто прибегают к оригинальной стрижке. Они делают мягкую и миловидную челку, которая освежает внешний вид и позволяет забыть о ботоксе в зоне лба.