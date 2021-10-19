От розовых волос до макияжа Харли Квин: вспоминаем лучшие бьюти-образы Леси Никитюк

19 октября этого года украинской телеведущей Лесе Никитюк исполняется 34 года. По случаю дня рождения звезды предлагаем вдохновиться ее лучшими прическами, макияжами, маникюром. Известная красотка любит поэкспериментировать как с цветом волос, так и сделать мейкап в стиле популярных персонажей из фильмов и комиксов. Она также часто выбирает дизайн ногтей, который соответствует последним трендам.

Леся Никитюк начала карьеру на телевидении с выступления на "Рассмеши комика". Впоследствии она стала ведущей популярного тревел-шоу "Орел и решка". Потом были проекты "Леся-здеся", "Вокруг М", " Кто сверху?", "Le маршрутка". Едва ли не в каждом выпуске яркая представительница украинского шоу-бизнеса удивляла красивыми и креативными бьюти-образами.

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Недавно именинница примерила розовый парик с длинными волнистыми прядями. Несколько лет до этого она действительно поддержала тенденцию на цветные волосы, и дебютировала с розовыми локонами длиной до плеч.

Соведущая Сергея Притулы в шоу "Кто сверху?" теперь предпочитает среднюю длину волос. В частности, женщина эффектно укладывает свою челку-шторку, которая на пике популярности последние несколько лет. В 2021 году она впечатлила поклонников кардинальной сменой имиджа от звездного парикмахера и колориста Михаила Рудишина. Блогер записала сторис, держа на коленях значительную длину своих прядей, и сказала: "Спасибо, Миша. Я отращивала косы 2 года, чтобы ты мне их обрезал. Хорошо, что хоть на Молодой Месяц".

Что касается самых частых экспериментов с укладкой, то Леся Никитюк выбирает высокий конский хвост, обернутый прядью у основания, гладкие пучки, голливудские локоны, "мальвинку".

Также Леся является поклонницей макияжа в стиле Ким Кардашян. Она красит губы коричневыми оттенками, обводя четкий контур карандашом. Кроме этого, звезда любит подчеркивать взгляд с помощью косметики. Она часто публикует на своей инстаграм-странице, где у нее почти 4 миллиона подписчиков, селфи с черными смоки-айс. При этом 34-летняя красавица не отказывается от более насыщенного грима. Например, в стиле Харли Квин из "Отряда самоубийц".

Бьюти-образы знаменитости, которая сегодня празднует день рождения, вдохновляют на креативные изменения. Их можно повторять на любой случай жизни: от свидания до вечеринки по случаю Хеллоуина.

Красивые и креативные бьюти-образы Леси Никитюк / Фото из инстаграма звезды