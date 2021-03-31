Украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк редко решается на эксперименты с волосами. Однако звезда решила встретить весну 2021 с новой модной стрижкой и новым цветом шевелюры. Она делилась ходом процесса кардинального бьюти-перевоплощения в инстаграме.

33-летняя эпатажная Леся Никитюк посетила своего парикмахера и колориста, чтобы изменить прическу. Телеведущая шокировала своих подписчиков в инстаграме, которых у нее почти 4 миллиона, когда записала сторис, держа на коленях значительную длину своих прядей, и сказала: "Спасибо, Миша. Я отращивала Косы 2 года, чтобы ты мне их обрезал. Хорошо, что хоть на молодой месяц". А потом звезда показала результат обновления имиджа.

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Леся Никитюк сделала модную стрижку и покрасила волосы

Украинская знаменитость посетила Михаила Рудишина, звездного парикмахера и колориста. Об этом Леся Никитюк сообщила своим подписчикам в инстаграме еще утром. Она сказала, что планирует сделать "модную современную покраску". Насчет стрижки ничего не было известно. Лишь через 2 часа Леся показала в сторис свои отрезанные волосы, которые отращивала 2 года.



Трендовая стрижка / Фото из инстаграма Леси Никитюк



Звездное бьюти-перевоплощение / Фото из инстаграма Леси Никитюк

Популярная телеведущая подрезала свои длинные волосы до плеч, получив самую модную стрижку в этом сезоне, усовершенствовала челку и покрасилась в стиле baby blond. Результат своего "весеннего апгрейда" звезда опубликовала на инстаграм странице. В описании к публикации она добавила: "А еще утром была с длинными. Заодно и похудела. Как ты так можешь, Рудишин Михаил? Оцените по шкале от 1 – 10".

Реакция подписчиков на стрижку и окрашивание Леси Никитюк

"100000000";

"Леся, чего вы такая клевая";

"Шикарно! Давно надо было так";

"11";

"Непредсказуемое изменение";

"Так лучше";

"Очень красивый цвет волос";

"Ноу коментс".

Возможно, весна также вдохновит вас на кардинальное бьюти-перевоплощение. Поэтому пример трендовой стрижки и модного окрашивания Леси Никитюк пригодится.