Бьюти-образы Жозефин Скривер вдохновляют. Они всегда соответствуют последним трендам красоты. Например, женщина дополняет простые прически, которые стали вечной классикой, модными аксессуарами: цветными специальными резинками, платками, шляпками, а также модель обожает дополнять летний наряд и макияж пляжными локонами, которые стали особенно популярными в 2021.
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Для жарких летних дней идеальной и универсальной прической является обычный низкий пучок, но Жезефин предлагает попробовать его более творческие вариации. В частности, если вы стремитесь разнообразить привычную укладку, то в бьюти-арсенале известной топ-модели еще есть милые косички, легкие волны на волосах, "мальвинка" и не только.
Подборка из 7 стильных и простых в исполнении причесок от Жозефин Скривер пригодится каждой обладательнице длинных волос.
Летние прически на длинные волосы от Жозефин Скривер
Высокий пучок, выпущенные пряди возле лица, модный эффект небрежности
Модная прическа / Фото из инстаграма Жозефин Скривер
Красивый пучок / Фото из инстаграма Жозефин Скривер
Кокетливые тугие косички в сочетании с ярким макияжем
Романтическая прическа / Фото из инстаграма Жозефин Скривер
Beach waves
Невероятные локоны / Фото из инстаграма Жозефин Скривер
Пляжная укладка / Фото из инстаграма Жозефин Скривер
Высокий хвост в интересной интерпретации
Актуальный хвост из волос / Фото из инстаграма Жозефин Скривер
Красивая "мальвинка" стильно смотрится на длинных волосах
Укладка для длинноволосых / Фото из инстаграма Жозефин Скривер
Объемная коса, которую можно дополнить модным аксессуаром
Летняя коса / Фото из инстаграма Жозефин Скривер
Массивная коса Жозефин / Фото из инстаграма модели
Трендовые хвостики – универсальная прическа на лето
Модная прическа на лето / Фото из инстаграма Жозефин Скривер