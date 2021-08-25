От Жозефин Скривер: 7 летних модных причесок на длинные волосы, которые сможет повторить каждая

Последние жаркие дни лета 2021 стоит встретить с модной прической. Если знать о последних hair-трендах, то даже обычный "конский хвост" или косичку можно сделать интереснее. Датская топ-модель, 28-летняя Жозефин Скривер на своей инстаграм-странице делится идеями простых, стильных и красивых причесок, которые может повторить каждая красавица и иметь безупречный вид.

Бьюти-образы Жозефин Скривер вдохновляют. Они всегда соответствуют последним трендам красоты. Например, женщина дополняет простые прически, которые стали вечной классикой, модными аксессуарами: цветными специальными резинками, платками, шляпками, а также модель обожает дополнять летний наряд и макияж пляжными локонами, которые стали особенно популярными в 2021.

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Для жарких летних дней идеальной и универсальной прической является обычный низкий пучок, но Жезефин предлагает попробовать его более творческие вариации. В частности, если вы стремитесь разнообразить привычную укладку, то в бьюти-арсенале известной топ-модели еще есть милые косички, легкие волны на волосах, "мальвинка" и не только.

Подборка из 7 стильных и простых в исполнении причесок от Жозефин Скривер пригодится каждой обладательнице длинных волос.

Летние прически на длинные волосы от Жозефин Скривер

Высокий пучок, выпущенные пряди возле лица, модный эффект небрежности



Модная прическа / Фото из инстаграма Жозефин Скривер



Красивый пучок / Фото из инстаграма Жозефин Скривер

Кокетливые тугие косички в сочетании с ярким макияжем



Романтическая прическа / Фото из инстаграма Жозефин Скривер

Beach waves



Невероятные локоны / Фото из инстаграма Жозефин Скривер

Пляжная укладка / Фото из инстаграма Жозефин Скривер

Высокий хвост в интересной интерпретации



Актуальный хвост из волос / Фото из инстаграма Жозефин Скривер

Красивая "мальвинка" стильно смотрится на длинных волосах



Укладка для длинноволосых / Фото из инстаграма Жозефин Скривер

Объемная коса, которую можно дополнить модным аксессуаром



Летняя коса / Фото из инстаграма Жозефин Скривер



Массивная коса Жозефин / Фото из инстаграма модели

Трендовые хвостики – универсальная прическа на лето



Модная прическа на лето / Фото из инстаграма Жозефин Скривер