Від Жозефін Скрівер: 7 літніх і модних зачісок на довге волосся, які зможе повторити кожна

Останні спекотні дні літа 2021 варто зустріти з модною зачіскою. Якщо знати про останні hair-тренди, то навіть звичайний "кінський хвіст" чи косичку можна зробити цікавішими. Данська топмодель, 28-річна Жозефін Скрівер на своїй інстаграм-сторінці ділиться ідеями простих, стильних і красивих зачісок, які може повторити кожна красуня та мати бездоганний вигляд.

Б'юті-образи Жозефін Скрівер надихають. Вони завжди відповідають останнім трендам краси. Наприклад, жінка доповнює прості зачіски, які стали вічною класикою, модними аксесуарами: кольоровими спеціальними гумками, хустинками, капелюшками, а також модель обожнює доповнювати літнє вбрання і макіяж пляжними локонами, які стали особливо популярними у 2021.

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Для спекотних літніх днів ідеальною та універсальною зачіскою є звичайний низький пучок, але Жезефін пропонує спробувати його більш творчі варіації. Зокрема, якщо ви прагнете урізноманітнити звичну укладку, то в б'юті-арсеналі відомої топмоделі ще є милі косички, легкі хвилі на волоссі, "мальвінка" і не тільки.

Добірка зі 7 стильних і простих у виконанні зачісок від Жозефін Скрівер стане у нагоді кожній власниці довгого волосся.

Літні зачіски на довге волосся від Жозефін Скрівер

Високий пучок, випущені пасма біля обличчя, модний ефект недбалості



Модна зачіска / Фото з інстаграму Жозефін Скрівер



Красивий пучок / Фото з інстаграму Жозефін Скрівер

Кокетливі тугі косички у поєднанні з яскравим макіяжем



Романтична зачіска / Фото з інстаграму Жозефін Скрівер

Beach waves



Неймовірні локони / Фото з інстаграму Жозефін Скрівер



Пляжна укладка / Фото з інстаграму Жозефін Скрівер

Високий хвіст у цікавій інтерпретації



Актуальний хвіст із волосся / Фото з інстаграму Жозефін Скрівер

Красива "мальвінка" стильно виглядає на довгому волоссі



Укладка для довговолосих / Фото з інстаграму Жозефін Скрівер

Об’ємна коса, яку можна доповнити модним аксесуаром



Літня коса / Фото з інстаграму Жозефін Скрівер



Масивна коса Жозефін / Фото з інстаграму моделі

Трендові хвостики – універсальна зачіска на літо



Модна зачіска на літо / Фото з інстаграму Жозефін Скрівер