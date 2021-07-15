Отказались от ринопластики: 10 звезд, которые гордятся горбинкой на своем носу – фото

Общество, социальные сети и другие факторы навязывают людям определенные каноны красоты. Так появился тренд на идентично ровные и узкие носы. Однако некоторые звездные красавицы отказались от операции на нос и сделали горбинку своей изюминкой. Если знаменитости, которые постоянно находятся под прицелом камер, смогли полюбить свою естественную внешность, то и вам удастся. Их примеры вдохновляют.

Сара Джессика Паркер, Джулия Робертс и другие мировые знаменитости имеют безупречный вид и без ринопластики. Они решили не корректировать свой нос, чтобы он соответствовал навязанным стандартам красоты. Благодаря этому звездам удалось сохранить свою индивидуальность и особую привлекательность.

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Ринопластика продолжает оставаться среди лидеров в списке наиболее популярных пластических операций в мире. Нос меняют как селебрити, так и обычные девушки. Однако остались мировые модницы, которые отказываются от хирургического вмешательства для "улучшения" своей внешности. Они продолжают заботиться о красоте, которой их наградила природа. Такие женщины вдохновляют поклонников оставаться собой.

10 звезд, которые отказались от ринопластики и полюбили свою природную красоту

Сара Джессика Паркер

Джулия Робертс

Леди Гага

Меган Маркл

Джулианна Мур

София Коппола

Ирина Шейк

Барбара Стрейзанд

Мерил Стрип

Скарлетт Йоханссон