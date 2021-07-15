Подтянутая фигура, роскошные длинные волосы, идеальная кожа. Деми Мур служит примером того, как с возрастом женщина может только хорошеть. Ведь даже в 58 ей удается сохранять красоту и вдохновлять других.

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Секреты красоты Деми Мур

Уход за телом

Для роли в боевике "Солдат Джейн" Деми Мур была вынуждена не только попрощаться со своими длинными волосами, но и привести себя в безупречную физическую форму. Именно после такого опыта звезда продолжает регулярные тренировки в зале, совмещает их с пилатесом и йогой. Красотка начинает свое утро со стакана воды с лимонным соком, кленовым сиропом и кайенским перцем, что помогает обменным процессам активно работать в течение дня.

Известная актриса также прибегает к технике "термаж" для подтяжки кожи – не хирургической процедуры, которая работает на основе радиоволн, которые стимулируют выработку коллагена и оказывают омолаживающее действие. Мур еще регулярно делает гирудотерапию – лечение пиявками. Она убеждена, что нетрадиционная процедура помогает коже сохранять свежесть и подтянутость.

Уход за волосами

Деми Мур гордится своими блестящими длинными волосами. Чтобы и у вас была такая шевелюра, попробуйте воспользоваться простыми советами от звезды: давайте волосам отдохнуть от стайлинговых средств и термоприборов, а также не забывайте самостоятельно делать массаж головы кончиками пальцев. Чтобы правильно массировать голову, выполняйте плавные круговые движения от линии роста волос возле лба и медленно переходите к затылку. С помощью техники можно стимулировать кровообращение и ускорить рост локонов. Ухаживает за волосами и увлажняет кожу головы звездная красавица линейкой шампуней и кондиционеров Redken All Soft Line.

Уход за кожей лица

С возрастом появляется необходимость прибегнуть к инъекциям красоты в виде ботокса или гиалуроновой кислоты, чтобы кожа оставалась в тонусе и без морщин. Однако важную роль в сохранении красоты играет домашний уход. У Деми Мур есть главные бьюти-правила: регулярное очищение и увлажнение кожи лица. Поэтому она всегда находит время, чтобы тщательно удалить остатки косметики с лица и применить увлажняющую маску. Важно, что актриса отдает предпочтение натуральным кремам без парфюмерных отдушек.