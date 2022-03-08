В ответ на вторжение в Украину: L'Oréal временно закрывает свои магазины в России
Источник:Reuters
Французская компания L'Oréal временно закрывает свои магазины. Так же останавливаются интернет-продажи.
Большие бренды один за другим разрывают связи с Россией. Очередной стала французская компания L'Oréal.
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L'Oréal уходит с российского рынка
L'Oréal – один из крупнейших в мире производителей, специализирующихся на косметике. Он принадлежит швейцарской компании Nestlé.
Во вторник, 8 марта, компания заявила, что закрывает магазины и интернет-продажи в ответ на вторжение в Украину.
L'Oréal "решительно осудил" действия России. Также компания приостановила инвестирование в российские СМИ.
Предыдущими с российского рынка ушли:
- американский косметический и парфюмерный гигант Estee Lauder,
- французский косметический ритейлер Sephora.
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