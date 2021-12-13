В инстаграме и тиктоке все чаще можно увидеть фотографии и видео девушек со склеенными ресницами. Конечно, это не признак отсутствия у них навыков мэйк-апа. На самом деле склеенные ресницы или эффект "паучих лапок" становятся тенденцией следующего сезона.

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По крайней мере, неопределенный период времени вы можете не пытаться аккуратно прорисовывать каждую ресницу и скрупулезно отделять одну от другой. Удивленным окружающим можно отвечать, что просто сейчас так модно.

Интересно, что такой бьюти-трюк не является совершенно новым. Ведь в свое время британская супермодель, актриса и певица Твигги поражала поклонников склеенными нижними ресницами. Ее макияж может служить отличным примером для вдохновения. Также придерживайтесь нескольких полезных советов.

Макияж с "паучьими лапками" / Фото из пинтереста

Как сделать макияж со склеенными ресницами

Чтобы получить на ресницах стильный эффект "паучих лапок", можно прибегнуть к нескольким способам. Первый и самый простой – несколько раз щедро прорисовать ресницы тушью желаемого цвета. Важно оставлять излишки косметического продукта, когда будете вытягивать ресницы. Для такой манипуляции эксперты не рекомендуют использовать тушь, предназначенную для удлинения. Эффективное склеивание можно получить от совершенно новой или с функцией объема тушью.

Если, проделав предыдущий трюк, не удалось склеить ресницы, то попробуйте применить подручные средства, в частности пинцет, и вручную соединить несколько ресниц в пучок. С помощью пинцета легче добиться более аккуратного результата.

Еще одним вариантом является популярный способ из тиктока: возьмите свою новую тушь и начинайте окрашивать ресницы кончиком щеточки, двигаясь горизонтально влево-вправо. В результате манипуляций ресницы должны самостоятельно склеиться. Еще немного пройдитесь щеточкой, чтобы выровнять их, и наслаждайтесь трендовым макияжем.

Как выглядят склеенные ресницы / Фото с инстаграма @oonahmakeup

Ресницы-пучки будут красиво выглядеть с нюдовым макияжем. А те красотки, которые любят больше одного акцента на лице, могут добавить яркий пигмент на губы.

Смотрите видео, как сделать эффект лапок паука на ресницах: