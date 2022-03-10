Почему во время войны следует начинать свой день с зарядки: объяснение и полезные упражнения

Дни могут быть продуктивными даже во время войны. В этом помогут простые и полезные упражнения для утренней зарядки, на которые придется потратить не более 15 минут.

Утренняя зарядка способствует пробуждению организма, готовит его к будущей умственной и физической активности. Больше о пользе от утренней зарядки узнаете дальше.

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Почему стоит делать утреннюю зарядку во время войны

Даже легкие упражнения с утра помогают проснуться и разгоняют метаболизм – вы сожжете на 20 процентов больше, если не будете лениться днем. Десятиминутный утренний стретчинг плюс простые упражнения вроде махов руками или приседаний без веса сожгут дополнительные 100 ккал.

Также не стоит забывать, что любая физическая активность оказывает положительное влияние на когнитивные способности – улучшается память, концентрация внимания, быстрее решаются задачи и т.д. Эффект можно сравнить с действием кофеина, но он более полезен для здоровья.

Утром обычно у всех есть немного времени для тренировки. В этом случае речь не идет о полноценной пробежке. Это что-то вроде табата по времени, и йоги по интенсивности. Персональный тренер и автор программы Stacy's Bootcamp Стейси Берман предлагает выбрать для этого легкие упражнения, которые растянут мышцы и связки, мягко повысят частоту пульса, разгонят кровь, разбудят нервную систему и закачают в организм больше кислорода, чтобы подготовить. мозг и мускулы к усиленной работе.

Еще один неоспоримый плюс утренних тренировок, о котором обязательно стоит упомянуть – крепкий ночной сон. В исследовании, проведенном в Аппалачском университете, участники выполняли упражнения в 07:00 утра, в 13:00 и в 19:00 три раза в неделю. Самый крепкий и глубокий сон был у тех, кто занимался утром. Дополнительный бонус – нормализация уровня артериального давления.



Какой должна быть утренняя зарядка / Фото Unsplash

Упражнения для утренней зарядки

На упругость. Даже утреннее потягивание – это уже легкая разминка, пусть и лежа в постели. Зарядка может полностью состоять из упражнений на гибкость – утренняя йога.

Даже утреннее потягивание – это уже легкая разминка, пусть и лежа в постели. Зарядка может полностью состоять из упражнений на гибкость – утренняя йога. Взрывные упражнения. Среди них: выпрыгивание из приседа, выпады, прыжки в длину, бурпе. Взрывное упражнение заставит кровь циркулировать по привычному маршруту гораздо быстрее и будет побуждать тело сжигать больше калорий даже после окончания тренировки. Ставьте такое упражнение поближе к концу зарядки, когда мышцы размялись и готовы к настоящей работе.

Среди них: выпрыгивание из приседа, выпады, прыжки в длину, бурпе. Взрывное упражнение заставит кровь циркулировать по привычному маршруту гораздо быстрее и будет побуждать тело сжигать больше калорий даже после окончания тренировки. Ставьте такое упражнение поближе к концу зарядки, когда мышцы размялись и готовы к настоящей работе. Легкое кардио. Самый простой вариант – выйти на 20-минутную пробежку трусцой. Если погода за окном этому не способствует или вы не очень любите бег, тогда вы можете попробовать бег на месте, приседания, отжимания или динамические варианты планки.

Самый простой вариант – выйти на 20-минутную пробежку трусцой. Если погода за окном этому не способствует или вы не очень любите бег, тогда вы можете попробовать бег на месте, приседания, отжимания или динамические варианты планки. Танцы. Помимо разгона сердечно-сосудистой системы и легких, танцы имеют преимущество - заряд хорошего настроения на день вперед: во время любых тренировок организм начинает производить гормоны радости и удовольствия, но с танцами это происходит гораздо быстрее и эффективнее. Уметь красиво танцевать для этого совсем необязательно.

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