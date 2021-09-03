Погружается в мир косметики: какой бьюти-бренд запускает Ариана Гранде

Популярная американская певица Ариана Гранде недавно представила авторские духи God is a Woman, которые на 91 процент состоят из чистых компонентов. 28-летняя звезда решила на этом не останавливаться, потому объявила о запуске косметического бренда r.e.m. Beauty.

Гранде, кроме музыки, решила еще развиваться в бьюти-сфере. Внимательные поклонники певицы заметили, что девушка создала новый сайт и аккаунт в инстаграме названием "r.e.m. Beauty", одноименным ее трека "R.E.M", который она выпустила в 2018 году. Пока что о новом косметическом проекте известно мало.

Вам будет интересно: Красные губы и фиолетовый маникюр Люси Хейл эффектно поздравила бьюти-бренд Almay с 90-летием

Арианна создает косметический бренд

Известная певица еще не сообщила, будет ли бренд ее собственным. СМИ предполагают, что она может присоединиться к таким магнатам красоты, как Кайли Дженнер или Halsey.

Несколько дней назад лучший друг Арианны Дуг Миддлбрук опубликовал фотографию в инстаграм-истории, на которой он позирует на фоне нового рекламного баннера с надписью "r.e.m. Beauty" в центре Таймс-сквер. А 25 августа на официальном аккаунте вновь бренда появились публикации с видео рекламы в центральной части Манхэттена. В частности, на аккаунт бьюти-марки подписалась мама Арианы Джоан.

Согласно документам, которые подали в Ведомство США по патентам и товарным знакам, r.e.m. Beauty зарегистрирована как расширение Thunder Road, Inc. Последняя компания также принадлежит Ариане Гранде. Что до продукции, которую разрешено выпускать, то предусмотрен такой перечень: тени для век, хайлайтеры, подводки для глаз, гели для бровей, нарощенные волосы, инструменты для нанесения макияжа и другая декоративная косметика.

Реакция поклонников

"Пожалуйста, не будьте дорогими, я обанкротился, Ариана";

"Окей, но когда?";

"Расскажи нам все";

"Я в восторге";

"Начинай постить продукты, меня не волнует";

"Я не могу дождаться, это будет удивительно";

"Точно будут блески для губ".

Напомним, что за время своей творческой карьеры Гранде успела многое попробовать в бьюти-индустрии. Она выпустила 9 ароматов, которые считаются одними из самых популярных среди потребителей, а также певица представила линейку косметических средств – "hank u, next".