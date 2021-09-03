Занурюється у світ косметики: який б'юті-бренд запускає Аріана Гранде

Популярна американська співачка Аріана Гранде нещодавно представила авторські парфуми God is a Woman, які на 91 відсоток складаються із чистих компонентів. 28-річна зірка вирішила на цьому не зупинятися, тому оголосила про запуск косметичного бренда r.e.m. Beauty.

Аріана Гранде, окрім музики, вирішила ще розвиватися в б'юті-сфері. Уважні прихильники співачки зауважили, що дівчина створила новий сайт та акаунт в інстаграмі з назвою "r.e.m. Beauty", однойменною її треку "R.E.M", який вона випустила в 2018 році. Наразі про новий косметичний проєкт відомо мало.

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Аріана створює косметичний бренд

Відома співачка ще не повідомила, чи буде бренд її власним. ЗМІ припускають, що вона може приєднатися до таких магнатів краси, як Кайлі Дженнер або Halsey.

Кілька днів тому найкращий друг Аріани Дуг Міддлбрук опублікував світлину в інстаграм-історії, на якій він позує на тлі нового рекламного банера із надписом "r.e.m. Beauty" у центрі Таймс-Сквер. А 25 серпня на офіційному акаунті новоствореного бренда з'явилися публікації зі відео реклами у центральній частині Мангеттена. Зокрема, на акаунт б'юті-марки підписалася мама Аріани Джоан.

Згідно з документами, які подали до Відомства США із патентів і товарних знаків, r.e.m. Beauty зареєстрована як розширення Thunder Road, Inc. Остання компанія також належить Аріані Гранде. Щодо продукції, яку дозволено випускати, то передбачено такий перелік: тіні для повік, хайлайтери, підводки для очей, гелі для брів, нарощене волосся, інструменти для нанесення макіяжу та інша декоративна косметика.

Реакція шанувальників

"Будь ласка, не будьте дорогими, я збанкрутував, Аріана";

"Окей, але коли?";

"Розкажи нам все";

"Я в захваті";

"Починай постити продукти, мене не хвилює";

"Я не можу дочекатися, це буде дивовижно";

"Точно будуть блиски для губ".

Нагадаємо, що за час своєї творчої кар'єри Аріана Гранде встигла чимало спробувати в б'юті-індустрії. Вона випустила 9 ароматів, які вважають одними із найбільш популярних серед споживачів, а також співачка представила лінійку косметичних засобів – "hank u, next".