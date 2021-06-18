Как похудеть быстро и безопасно, когда лето уже началось: лайфхаки

15:27

Если похудеть к лету не удалось, то можно начать работать над своей формой прямо сейчас. Факторов, влияющих на скорость процесса похудения, очень много: от индивидуальных особенностей организма и метаболизма до физической активности. Однако для эффективной потери лишнего веса существует простая формула: нужно есть меньше калорий, чем вы сжигаете.