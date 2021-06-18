Як схуднути швидко і безпечно, коли літо вже почалося: лайфхаки

15:27

Якщо схуднути до літа не вдалося, то можна почати працювати над своєю формою просто зараз. Чинників, які впливають на швидкість процесу схуднення, є дуже багато: від індивідуальних особливостей організму і метаболізму до фізичної активності. Проте для ефективної втрати зайвої ваги існує проста формула: потрібно їсти менше калорій, ніж ви спалюєте.