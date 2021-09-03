Поэзия и косметика: Аманда Горман стала амбассадором Estee Lauder
Источник:Vogue
Американская поэтесса, общественная деятельница, 23-летняя Аманда Горман стала известной после инаугурации Джо Байдена. Теперь красотка будет агентом перемен компании Estee Lauder, которая выпускает косметику и парфюмерию.
Аманда Горман будет участвовать в глобальном проекте Estee Lauder Writing Change. Компания планирует повысить грамотность на пути равенства, доступа и социальных изменений.
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Поэтесса Аманда Горман стала амбассадором Estee Lauder
Аманда появится в кампаниях бренда, связанных с проектом Estee Lauder Writing Change, уже в следующем году. В рамках этой инициативы по распространению грамотности Estee Lauder предусмотрели инвестиции: 3 миллиона долларов в течение 3 ближайших лет.
Горжусь тем, что могу объявить о партнерстве с одним из самых знаковых косметических брендов в мире, Estee Lauder, и стать новым голосом первого в истории агента перемен, Global Changemaker,
– написала на своей инстаграм-странице Аманда.
"Проект Writing Change будет поддерживать общественные организации по вопросам грамотности как на местном, так и на глобальном уровне. Вместе мы будем продвигать равенство и социальное влияние, поддерживая грамотность во всем мире. Не могу дождаться, когда мы начнем", – добавила в заметке поэтесса.
Аманда Горман / Фото из инстаграма поэтессы
Что известно об Аманде Горман
Поэтесса родилась в Лос-Анджелесе, ее воспитывала только мама. С юного возраста Аманда была активисткой, а стипендия, которую она получила в 14 лет, помогла девушке впоследствии поступить в Гарвард. 3 года назад Аманда стала лауреаткой престижной премии National Youth Poet: это премия, которую присуждают молодым поэтам-активистам. В своем творчестве молодая поэтесса поднимает темы феминизма, угнетения и расизма, с 2013 года она – посол ООН. Аманда Горман имеет и политические цели: в одном из интервью она заявила, что планирует в 2036 году баллотироваться в президенты.
Аманда прочитала собственное стихотворение The Hill We Climb ("Холм, на который мы поднимаемся"), начинающееся строками: "Когда наступает день, мы спрашиваем себя: где найти свет в этой бесконечной тени? ". За всю историю Америки всего 6 поэтов выступали на инаугурации президента, Аманда Горман стала самой молодой из них. Ее выступление напоминало перформанс, оставшийся в сердце каждого человека. Модная общественность сразу обратила внимание на образ Аманды: ярко-желтое пальто и обруч Prada.