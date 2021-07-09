Как правильно ухаживать за кистями для макияжа: когда, как и чем очищать – важные советы

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Из-за использования неухоженных кистей для макияжа на коже могут появляться акне, воспаления, покраснения, подкожный клещ. Поэтому стоит придерживаться простых правил для ухода и эксплуатации кистей. Если вовремя и правильно мыть бьюти-инструменты, то они не станут благоприятной средой для размножения бактерий, и вам не придется каждый сезон тратить деньги на новые кисти и щеточки.