Прекратите так делать: 5 главных антитрендов в окрашивании волос 2022

Если вы хотите всегда выглядеть стильно, то стоит следить не только за трендами в индустрии красоты, но и за антитрендами. Узнайте, как не стоит красить волосы в 2022 году, чтобы не испортить образ.

Пора вспомнить о тех цветах и ​​технике окрашивания волос, которые уже не будут актуальны в этом году. Hair-эксперты назвали 5 абсолютных антитрендов в прическах, которых следует избегать.

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Антитренды в окрашивании волос 2022

Однородный цвет

Несмотря на то, что в 2022 году в моде будут несложные техники окрашивания, все же однородный цвет следует носить только в том случае, если это ваш естественный цвет волос. Колористы убеждены, что окрашивание в один тон – это антитренд. Ведь оно имеет однообразный вид и производит "плоское" впечатление.

Антитрендовое окрашивание волос / Фото из инстаграма @hungvanngo

Контрастное мелирование

В этом году пришло время натурального окрашивания, а такое мелирование стоит оставить в прошлом. Поэтому забудьте об этом антитренде и экспериментируйте с более современными и естественными вариантами, в частности французским мелированием. Избегайте резкого чередования светлых и темных прядей волос, потому что будет казаться, что вы так и остались жить в нулевых.

Антитрендовое окрашивание волос / Фото из инстаграма @bestofbalayage

Скрытое окрашивание

Несколько лет назад все просто фанатели от скрытого окрашивания. Особенно популярен был вариант, когда нижний слой волос красили в яркие оттенки. Такую окраску выбирали девушки, которые не были уверены в новом цвете. Но скрытое окрашивание относится к тому типу трендов, которые пришли быстро, но ненадолго. Поэтому следует плавно смещать цветные акценты на заднюю часть, если не готовы рискнуть на полноценное окрашивание волос.

Антитрендовое окрашивание волос / Фото из инстаграма @safr_creative

Равномерная "растяжка"

Здесь речь идет о равномерной вертикальной "растяжке" цвета, когда волосы плавно переходят от светлого к темному оттенку. В 2022 году техника будет иметь банальный, скучный и однообразный вид. Альтернативой может служить более стильный и оригинальный вариант, когда в общей массе волос плавно чередуются светлые и темные пряди, разница между которыми в 2 – 3 тона. Это визуально придаст волосам объем и создаст невероятные цветовые переливы.



Антитрендовое окрашивание волос / Фото из инстаграма @bestofbalayage

Неоновые цвета

Наконец устарели цвета, которые раньше считали проявлением креативности и бунтарства: ненатуральные, яркие, "сумасшедшие". Поклонницам смелых экспериментов следует попробовать более спокойную "пастельную" окраску, которая не так кардинальна и подходит почти всем девушкам. Обратите внимание на трендовые цвета техники окрашивания – балаяж или омбре.



Антитрендовое окрашивание волос / Фото из инстаграма @manicpanic_aus