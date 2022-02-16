Припиніть так робити: 5 головних антитрендів у фарбуванні волосся 2022

Якщо ви хочете завжди мати стильний вигляд, то варто слідкувати не лише за трендами в індустрії краси, але й антитрендами. Дізнайтеся, як не варто фарбувати волосся у 2022, щоб не зіпсувати образ.

Час згадати про ті кольори і техніки фарбування волосся, які вже не будуть актуальними в цьому році. Hair-експерти назвали 5 абсолютних антитрендів у зачісках, яких слід уникати.

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Антитренди у фарбуванні волосся 2022

Однорідний колір

Не дивлячись на те, що у 2022 році в моді будуть нескладні техніки фарбування, все таки однорідний колір варто носити лише у тому випадку, якщо це ваше природне волосся. Колористи переконані, що фарбування в один тон – це антитренд. Адже воно має одноманітний вигляд і справляє "пласке" враження.



Антитрендове фарбування волосся / Фото з інстаграму @hungvanngo

Контрастне мелірування

У цьому році настав час натурального фарбування, а таке мелірування варто залишити в минулому. Тому забудьте про цей антитренд й експериментуйте з більш сучасними і природними варіантами, зокрема французьким меліруванням. Уникайте різкого чергування світлих і темних пасм волосся, бо здаватиметься, що ви так і залишилися жити в нульових.



Антитрендове фарбування волосся / Фото з інстаграму @bestofbalayage

Приховане фарбування

Кілька років тому усі просто фанатіли від прихованого фарбування. Особливо популярним був варіант, коли нижній шар волосся фарбували у яскраві відтінки. Таке фарбування обирали дівчата, які не були впевнені щодо нового кольору. Але "потаємне" фарбування відноситься до того типу трендів, які прийшли швидко, але ненадовго. Тому варто плавно зміщувати кольорові акценти на задню частину, якщо не готові ризикнути на повноцінне фарбування волосся.



Антитрендове фарбування волосся / Фото з інстаграму @safr_creative

Рівномірна "розтяжка"

Тут йдеться про рівномірну вертикальну "розтяжку" кольору, коли волосся плавно переходить від світлого до темного відтінку. У 2022 техніка матиме банальний, нудний і одноманітний вигляд. Альтернативою може слугувати більш стильний та оригінальний варіант, коли у загальній масі волосся плавно чергуються світлі і темні пасма, різниця між якими 2 – 3 тони. Це візуально надасть волоссю об'єму і створить неймовірні переливи кольору.



Антитрендове фарбування волосся / Фото з інстаграму @bestofbalayage

Неонові кольори

Нарешті застаріли кольору, які раніше вважали проявом креативності і бунтарства: ненатуральні, яскраві, "божевільні". Прихильницям сміливих експериментів слід спробувати більш спокійне "пастельне" фарбування, яке не є таким кардинальним і личить майже усім дівчатам. Зверніть увагу на трендові кольорі техніки фарбування – балаяж або омбре.



Антитрендове фарбування волосся / Фото з інстаграму @manicpanic_aus