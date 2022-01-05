Прическа на миллион: как красиво и модно уложить волосы за 5 минут

5 января 2022 , 13:39
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Источник:

tochka.net

В социальных сетях популярность набирает "Прическа на миллион" или "Прическа девушки миллионера". Модная укладка подойдет для длинных и средних волос, а на ее создание понадобится лишь несколько минут.

"Дорогой" бьюти-образ легко создать, если воспользоваться видеоуроками и лайфхаками, которыми делятся тиктокеры. Чтобы сделать роскошную элегантную прическу быстро, которая будет выглядеть на миллион, не всегда обязательно тратить на это много денег.

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Как сделать прическу на миллион

"Прическа на миллион" или "Прическа девушки миллионера" – это нечто среднее между стандартными вариантами укладок на светское мероприятие. Обычно для таких событий девушки выбирают низкий пучок или хвост, делают прическу "ракушка" или просто распускают локоны.

1 способ, как сделать "дорогую" укладку

  • Тщательно расчешите волосы.
  • Выделите 2 идентичные пряди у виска, заведите их назад и зафиксируйте специальной резинкой.
  • Теперь создавайте петлю: перекрутите пряди между собой.
  • В петлю, которая образуется вследствие предыдущего шага, нужно продеть оставшиеся волосы.
  • Проверьте, чтобы из прически не "выбивались" волоски.
  • Также можно окутать тонкой прядью место соединения боковых локонов, чтобы замаскировать резинку. Наслаждайтесь результатом!

2 способ, как сделать прическу на миллион

  • У виска выделите небольшую прядь и закрутите ее в жгут.
  • Повторите ту же манипуляцию с другой стороны.
  • Теперь объедините 2 жгута с помощью специальной резинки под общей частью волос у затылка.
  • Тонкой прядью прикройте место соединения 2 жгутов, зафиксируйте все заколками, чуточку ослабьте пряди, и ваша невероятная прическа готова.

 

Автор: Лідія Цюпера