Прическа на миллион: как красиво и модно уложить волосы за 5 минут
Источник:tochka.net
В социальных сетях популярность набирает "Прическа на миллион" или "Прическа девушки миллионера". Модная укладка подойдет для длинных и средних волос, а на ее создание понадобится лишь несколько минут.
"Дорогой" бьюти-образ легко создать, если воспользоваться видеоуроками и лайфхаками, которыми делятся тиктокеры. Чтобы сделать роскошную элегантную прическу быстро, которая будет выглядеть на миллион, не всегда обязательно тратить на это много денег.
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Как сделать прическу на миллион
"Прическа на миллион" или "Прическа девушки миллионера" – это нечто среднее между стандартными вариантами укладок на светское мероприятие. Обычно для таких событий девушки выбирают низкий пучок или хвост, делают прическу "ракушка" или просто распускают локоны.
1 способ, как сделать "дорогую" укладку
- Тщательно расчешите волосы.
- Выделите 2 идентичные пряди у виска, заведите их назад и зафиксируйте специальной резинкой.
- Теперь создавайте петлю: перекрутите пряди между собой.
- В петлю, которая образуется вследствие предыдущего шага, нужно продеть оставшиеся волосы.
- Проверьте, чтобы из прически не "выбивались" волоски.
- Также можно окутать тонкой прядью место соединения боковых локонов, чтобы замаскировать резинку. Наслаждайтесь результатом!
2 способ, как сделать прическу на миллион
- У виска выделите небольшую прядь и закрутите ее в жгут.
- Повторите ту же манипуляцию с другой стороны.
- Теперь объедините 2 жгута с помощью специальной резинки под общей частью волос у затылка.
- Тонкой прядью прикройте место соединения 2 жгутов, зафиксируйте все заколками, чуточку ослабьте пряди, и ваша невероятная прическа готова.