Над новым макияжем Селены Гомес работал звездный визажист, услугами которого она пользуется постоянно, Ханг Ванго. Мастер также создает бьюти-образы для Джулианны Мур, Дженнифер Лоуренс, Лили Олдридж и других звезд, поэтому его невероятные работы всегда вдохновляют.

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Модный ежедневный макияж 2022 от Селены Гомес

Еще в 2021 известная певица, актриса и основательница косметического бренда Селена Гомес решилась сделать трендовое каре, которое ей приходится укладывать, закручивая кончики волос внутрь. Свой бьюти-образ знаменитая красавица дополняет нежными и модными макияжами, которые сможет повторить каждая женщина своими руками на каждый день.

На этот раз визажист Ханг Ванго использовал косметические продукты от бьюти-бренда Селены Гомес Rare Beauty. Среди них: бронзатор в стике Happy Sol, жидкий люминайзер Positive Light, жидкие румяна Soft Pinch, матовый черный лайнер Perfect Strokes, универсальная тушь для объема Perfect Strokes, а также помада Gratitude Dewy Lip Balm in Thankful.

Акцентом в макияже певицы стали блестящие нежно-коричневые губы с четким контуром, мягкие стрелки и аккуратно зачесанные брови. Селфи Селены Гомес с мейк-апом на каждый день Ханг Ванго опубликовал на своей инстаграм-странице с подписью: "Первый день возвращения к работе в 2022!".



Роскошный повседневный бьюти-образ / Фото из инстаграма Ханга Ванго

Селена является поклонницей макияжа в коричневых, бронзовых и нюдовых тонах, поэтому вам также могут понравиться и другие ее бьюти-образы, которыми стоит разнообразить свои рабочие будни или вечерний look.



Идеальные смоки-айс / Фото из инстаграма Ханга Ванго



Нежный и модный макияж / Фото из инстаграма Селены Гомес



Мейк-ап со стрелками / Фото из инстаграма Селены Гомес