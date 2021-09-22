Пришла пора холодов: как делать стильные прически под головные уборы – фотоидеи

В Украине наступила настоящая осень: тело пронизывает холодный ветер, в Карпатах падает первый снег, а люди мгновенно сменяют легкий осенний гардероб на значительно более теплый. Чтобы уберечь себя от нежеланных простуд, рекомендуем вам "утеплиться", но даже при этом выглядеть очень стильно.

Самыми популярными прическами под шляпы, шапки, платки и другие головные уборы всегда оставались конские хвосты, косички или едва подкрученные локоны. Мода в этом осталась неизменной, поскольку это всегда удобно, и даже когда вы снимете в помещении свой убор, ваши волосы будут иметь хороший вид.

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Мы подобрали несколько вариантов образов и причесок, чтобы вы легко нашли что-то нужное для себя. Не бойтесь экспериментировать и выбирать различные варианты головных уборов, ведь вы можете неожиданно для себя выяснить, что вам прекрасно идут шляпы или же стильные шелковые платки.

Теплые шапки



"Вывернутые" косички с резинками



Косички-хвостики с резинками



"Небрежная" коса на одну сторону



Легкий пучок сзади головы и спущенные пряди



"Рыбья коса"

Шляпы



Легкий пучок со спущенными прядями



Легкие локоны



"Рыбьи" хвостики-косички



"Барашки" по бокам



Легкие локоны в сочетании с косичками



Небрежный пучок с закрученными локонами



Локоны с мелкими косичками

Кепки и кепи



Косичка на один бок



Косички с кольцами



Хвостик, заплетенный не до конца



Спущенный пучок



Конский хвост внизу

Береты



Выпрямленное каре



Пышные локоны

Платки



Завязанные волосы с прямыми прядями волос



Накрученные волосы для объема

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