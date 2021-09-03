Укладки и прически известных красавиц обычно просто повторить и они могут эффектно дополнить любой образ. Добавьте их в свой бьюти-арсенал и каждый осенний день наслаждайтесь трендовым и обновленным отражением в зеркале.
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7 стильных причесок на каждый день осени
Естественные волны
Тренд на "пляжные" волны останется актуален и осенью. Локоны, которые легкой и свободной волной спадают на плечи, удачно подойдут женщинам с разным типом волос. Чтобы создать такую укладку, нанесите на влажные пряди мусс и зафиксируйте локоны феном со специальной насадкой.
Пляжные волны на волосах / Фото из инстаграма Ким Кардашян
Низкий хвост
Строгий хвост с прямым пробором, закрепленный на затылке, как у Зендеи – элегантное решение для осеннего образа. Прической в стиле "power woman" можно дополнять как рабочий аутфит, так и изысканное платье для вечеринки по особому случаю.
Элегантная прическа / Фото из инстаграма Зендеи
Небрежный пучок
Чтобы придать образу игривого и беззаботного шика, достаточно сделать из волос пучок с легкими взъерошенными прядями, которые имеют очень милый вид. Расслабленность в прическах – тренд осени 2021.
Стильный пучок / Фото из инстаграма Зендеи
Хвост в стиле "пони тейл"
Гладкий высокий хвост на макушке обожает не только Ариана Гранде, но и другие селебрити. Прическа не отличается удобством, но производит эффектное впечатление.
Модный хвост / Фото из инстаграма Арианы Гранде
Кокетливые "рожки"
Чтобы разнообразить повседневный образ, стоит попробовать такую милую прическу. Попробуйте поделить волосы на 2 части и собрать их в 2 пучка, или выделите лишь несколько прядей на пучки, а основную часть шевелюры распустите.
Пучки Джей Ло / Фото из инстаграма певицы
Косички
Еще один разнообразный hair-тренд, который идеально подойдет для осени. Экспериментируйте с различными вариациями косичек: одна или две, объемные колоски, тонкие косички из передних прядей, которые нежно обрамляют лицо.
Дуа Липа с 2 косичками / Фото из инстаграма певицы
Кудри
Укладкой стоит дополнить праздничный образ. Вдохновляйтесь голливудскими локонами, афрокудрями, пышными волнами и выбирайте то, что вам больше всего по нраву.
Локоны Дженнифер Лоуренс / Фото из инстаграма Ханга Ванго