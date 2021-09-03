Укладки и прически известных красавиц обычно просто повторить и они могут эффектно дополнить любой образ. Добавьте их в свой бьюти-арсенал и каждый осенний день наслаждайтесь трендовым и обновленным отражением в зеркале.

Вам будет интересно: Неожиданная форма и длина: трендовая челка сезона осень – зима

7 стильных причесок на каждый день осени

Естественные волны

Тренд на "пляжные" волны останется актуален и осенью. Локоны, которые легкой и свободной волной спадают на плечи, удачно подойдут женщинам с разным типом волос. Чтобы создать такую укладку, нанесите на влажные пряди мусс и зафиксируйте локоны феном со специальной насадкой.



Пляжные волны на волосах / Фото из инстаграма Ким Кардашян

Низкий хвост

Строгий хвост с прямым пробором, закрепленный на затылке, как у Зендеи – элегантное решение для осеннего образа. Прической в стиле "power woman" можно дополнять как рабочий аутфит, так и изысканное платье для вечеринки по особому случаю.



Элегантная прическа / Фото из инстаграма Зендеи

Небрежный пучок

Чтобы придать образу игривого и беззаботного шика, достаточно сделать из волос пучок с легкими взъерошенными прядями, которые имеют очень милый вид. Расслабленность в прическах – тренд осени 2021.



Стильный пучок / Фото из инстаграма Зендеи

Хвост в стиле "пони тейл"

Гладкий высокий хвост на макушке обожает не только Ариана Гранде, но и другие селебрити. Прическа не отличается удобством, но производит эффектное впечатление.



Модный хвост / Фото из инстаграма Арианы Гранде

Кокетливые "рожки"

Чтобы разнообразить повседневный образ, стоит попробовать такую милую прическу. Попробуйте поделить волосы на 2 части и собрать их в 2 пучка, или выделите лишь несколько прядей на пучки, а основную часть шевелюры распустите.



Пучки Джей Ло / Фото из инстаграма певицы

Косички

Еще один разнообразный hair-тренд, который идеально подойдет для осени. Экспериментируйте с различными вариациями косичек: одна или две, объемные колоски, тонкие косички из передних прядей, которые нежно обрамляют лицо.



Дуа Липа с 2 косичками / Фото из инстаграма певицы

Кудри

Укладкой стоит дополнить праздничный образ. Вдохновляйтесь голливудскими локонами, афрокудрями, пышными волнами и выбирайте то, что вам больше всего по нраву.



Локоны Дженнифер Лоуренс / Фото из инстаграма Ханга Ванго