Прямые и цветные: Джиджи Хадид показывает главный бьюти-тренд 2021

26-летняя супермодель и телеведущая, Джиджи Хадид является трендсеттером: ее бьюти-образы и новые трюки в макияже и прическах стремится повторить едва ли не каждая модница из разных уголков мира. На этот раз звездная красавица продемонстрировала главный тренд в мейкапе 2021 – арт-стрелки в эффектном цвете.

Несмотря на осеннюю пасмурную погоду, в макияже стоит делать яркие акценты. Трендовый бьюти-образ Джиджи Хадид вдохновляет: модель сделала яркие прямые стрелки на складке верхнего века.

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Джиджи Хадид показывает самые модные стрелки 2021

Если вы стремитесь к экспериментам в макияже, то арт-стрелки в эффектном изумрудном цвете станут удачным решением. Недавно Джиджи выбрала один statement-акцент, которому эффектности и особого шика добавляют ухоженная матовая кожа и губы с помадой оттенка nude.

Над созданием трендового макияжа для супермодели и молодой мамы работала звездная визажистка Каролина Гонзалез. Мастерица мейкапа убеждена, что такие стрелки хотя бы раз в жизни должна повторить каждая девушка.



Трендовый макияж Джиджи Хадид / Фото из инстаграма модели

Ранее мы уже могли видеть Джиджи Хадид с прямыми длинными стрелками на складке верхних век, но они были выполнены в элегантном белом цвете. Модель позировала с таким макияжем весной на Неделе моды 2020 для показа Chanel.

Джиджи Хадид с белыми оригинальными стрелками / Фото из инстаграма модели

Реакция поклонников на макияж Джиджи Хадид

"Так натурально и так красиво";

"Самый важный акцент должен быть на глазах";

"Вау! Этот взгляд дурманит";

"Она невероятно милая";

"Просто королева".

Добавим, что визажист Патрик Та, который работает с сестрами Хадид, Евой Лонгорией, Люси Гейл, Камилой Кабелло и другими знаменитостями, предлагает интересную интерпретацию бьюти-тренда. Он дополняет стрелки яркими пятнышками по центру века, ближе к линии роста ресниц. Важно, чтобы стрелки и пятнышки были нарисованы лайнером одного цвета.

Усовершенствованный вариант бьюти-тренда / Фото из инстаграма Патрика Та

Преимущество эффектного тренда в макияже в том, что его легко повторить. Вам понадобится только цветная подводка или карандаш и немного времени. За 2 минуты вы можете создать модный, дерзкий и привлекательный мейкап, как у селебрити с миллионами подписчиков в инстаграме.