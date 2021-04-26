23 апреля супермодель Джиджи Хадид отпраздновала свое 26-летие. События последних дней были настолько насыщенными для нее, что она даже сразу не успела поделиться своим бьюти-образом. Однако наконец звезда опубликовала на своей инстаграм-странице снимки, на которых детально можно разглядеть ее праздничные макияж, прическу и маникюр.

Недавно молодая звездная мамочка покрасила свои волосы в модный медный оттенок. А по случаю своего дня рождения она сделала и не менее трендовые макияж и маникюр.

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Макияж, прическа и маникюр Джиджи Хадид на ее 26-летие

В своем инстаграм-профиле, где у нее более 65 миллионов подписчиков, Джиджи Хадид опубликовала серию из 3 фото. Для празднования своего дня рождения модель сделала стильную укладку. Она решила оставить основную часть своих длинных локонов распущенной, а передние пряди поделила на много равномерных секций с помощью специальных силиконовых резинок, образовав эффект ряда шариков из волос. Прическу для именинницы создала hair-стилистка Лаура Полко.

Макияж у Джиджи был в коричневых оттенках. Особый акцент звездный визажист Патрик сделал на взгляде модели, выделив его идеальными черными стрелками и шиммерными тенями. Мейк-ап знаменитости дополнили брови, стильно зачесанные вверх. Для макияжа губ Патрик использовал светлую нюдовую помаду и модно обвел их контур в стиле 90-х.

Ногти Джиджи Хадид украсил разноцветный френч. Нейл-мастерица Меи Каваджири использовала бирюзовые, красные, желтые, телесные, оранжевые, розовые лаки для маникюра.

На публикацию Джиджи отреагировали немало ее звездных друзей. В частности, Дуа Липа прокомментировала: "Чудесная девушка". Иллюстратор Любомир Дочев написал: "Чистая красота внутри и снаружи". А представители бренда Томму Нilfigеr добавили: "Ты просто сияешь, Джиджи! Надеемся, к тебя был прекраснейший день рождения".

26. Взяла выходные от моего телефона, но просто хотела сказать большое спасибо за ваши прекрасные пожелания ко дню рождения, я шлю объятья далеко и широко,

– отметила в своем посте Джиджи Хадид.