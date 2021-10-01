Процедуры и лайфхаки: Елена Лавренюк поделилась секретами осеннего ухода за волосами

1 октября 2021 , 13:58
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Источник:

ТСН

Елена Лавренюк, украинская актриса театра и кино, ведущая и шоуранер популярного сериала этой зимы "Кофе с кардамоном", является обладательницей роскошных волос. Звезда рассказала, какие процедуры и бьюти-лайфхаки помогают ей ухаживать за шевелюрой и сохранять ее в здоровом состоянии.

35-летняя Елена Лавренюк убеждена, что осенью волосам нужен особый уход. Поэтому бьюти-рутину стоит корректировать в соответствии с сезоном.

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Как Елена Лавренюк ухаживает за волосами осенью

  • Восстановление. Летом волосы пересушиваются под солнечными лучами, поэтому осенью стоит выделить время на их восстановление. Елена наносит на пряди кокосовое или аргановое масло перед сном в домашних условиях. Также она использует кокосовое масло для увлажнения и питания всего тела. Касательно профессионального ухода, то актриса предпочитает делать его дома, используя средства Orising, которые состоят из натуральных ингредиентов, в том числе созданы на основе кокосового масла и минерализантов.
  • Меньше стайлинга. Во время рабочих будней волосы Елены Лавренюк часто подвергаются воздействию приборов для стайлинга, чтобы сделать укладку. Вместе с тем в обычной жизни женщина старается не пользоваться фенами, выпрямителями, плойками. Летом она позволяет локонам высыхать естественным путем, а осенью и зимой может использовать фен, который имеет очень щадящий механизм, поэтому не вредит волосам.
  • Процедуры. Елена любит различные салонные процедуры по уходу за волосами, поэтому, когда появляется возможность, она посещает своего мастера. Ее hair-стилист подчеркивает, что чрезмерное увлечение уходом может навредить шевелюре: волосы начнут ломаться и выпадать.
  • Укладка. У актрисы есть любимый вид укладки волос – морской. Если конкретнее, то, когда Елена находится на отдыхе, ее пряди начинают закручиваться от соленой морской воды и, выгорая на солнце, приобретают легкого золотистого оттенка.


Правильный уход за волосами / Фото из инстаграма Елены Лавренюк


Как иметь красивые и здоровые волосы / Фото из инстаграма Елены Лавренюк 

Автор: Лідія Цюпера