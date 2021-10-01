Процедуры и лайфхаки: Елена Лавренюк поделилась секретами осеннего ухода за волосами

13:58

Елена Лавренюк, украинская актриса театра и кино, ведущая и шоуранер популярного сериала этой зимы "Кофе с кардамоном", является обладательницей роскошных волос. Звезда рассказала, какие процедуры и бьюти-лайфхаки помогают ей ухаживать за шевелюрой и сохранять ее в здоровом состоянии.