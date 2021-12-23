Американская модель и телезвезда продемонстрировала гламурный бьюти-образ, который идеально подойдет для рождественских и новогодних вечеринок. Хейли также доказала, что экспериментов с цветом в мейк-апе глаз не стоит бояться.

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Идеальный макияж для праздничной вечеринки от Хейли Бибер

Звездная визажистка Никки Вольф является поклонницей мечтательного, мягкого и гламурного макияжа. Она создала для Хейли Бибер праздничный мейк-ап и рассказала о процессе подробнее. На ствоей инстаграм-странице мастерица опубликовала фотографию модели и добавила подпись: "Быстрый гламурный момент с красивой Хейли Бибер".

"Хейли хотела чего-то веселого и красивого, но практичного – и она хотела поиграть с цветом", – рассказала мастерица макияжа. Никки добавляет: "Поэтому я обвела ее глаза зеленым карандашом, а затем использовала радужные тени для глаз – посередине и во внутренних уголках – чтобы создать многомерный эффект". Визажистка получила насыщенный оттенок благодаря высокопигментированному лайнеру Nars's High-Pigment Longwear Eyeliner in Grafton Street.

Хейли Бибер и Никки Вольф продемонстрировали эффектный результат, которого можно достичь, если не избегать экспериментов с цветом вокруг глаз. Независимо от того, это лесной зеленый или насыщенный индиго, такие оттенки способны легко подчеркнуть цвет глаз, а вечернему образу добавляют одновременно веселого и изысканного стиля.

Вольф также советует: "Чтобы иметь более привлекательный вид, добавьте теплый оттенок теней для век – что-то персиковое или розовое – в глазную впадину. Это делает взгляд льстивым, гармонизируя все вместе". Для драматичности взгляда визажистка использовала в макияже для Хейли Бибер накладные ресницы и нанесла много туши. "А потом для губ Хейли выбрала приглушенный коричневый нюд", – поделилась Никки.

Роскошный макияж для праздничной вечеринки / Фото из инстаграма Никки Вольф

Роскошный макияж для праздничной вечеринки / Фото из инстаграма Никки Вольф