На радость готам: Colourpop Cosmetics выпустили жуткую косметику в стиле "Ужас перед Рождеством"

Базирующийся в Лос-Анджелесе американский бренд косметики Colourpop Cosmetics часто выпускает тематические бьюти-линейки. К Хєллоуину 2021 компания представила жуткую коллекцию средств для создания макияжа по мотивам "Ужас перед Рождеством" в ярких оттенках и черной упаковке.

Музыкальный мультфильм, снятый в технике кукольной анимации на основе идеи Тима Бертона, в 1993 году захватил всех поклонников темного фэнтези. Colourpop Cosmetics вдохновился "Ужасом перед Рождеством", поэтому решил выпустить в Хэллоуин причудливую линейку косметики.

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Colourpop Cosmetics представил бьюти-линейку к Хэллоуину в стиле "Ужас перед Рождеством"

Жуткая бьюти-коллекция Nightmare Before Christmas & Colourpop включает 3 помады, бьюти-блендер, 2 подводки для глаз, кристаллы, которые можно клеить на лицо, глиттер, 2 оттенка теней на гелевой основе и палетку сухих теней для век.

Праздничные помады для губ Colourpop Cosmetics Lux Lipstick стоят 10 долларов. Их изготовили в 3 оттенках: классический красный, как губы Джека Скеллингтона, интерпретация ярко-розового, который любила Салли из "Ужаса перед Рождеством", а также Oogie Boogie – нюдовый оттенок. Создать идеальный тон на лице поможет бьюти-блендер Zero Blending Sponge за 8 долларов с иллюстрацией призрака Zero.

Лайнеры стоимостью по 10 долларов каждый для создания графических стрелок представлены в классическом черном и белом цветах. BFF Liquid Liners являются лимитированными, как и другие средства из линейки Nightmare Before Christmas & Colourpop. Кристаллы для лица за 8 долларов можно использовать как в бьюти-образе на Хэллоуин, так и для новогоднего макияжа. Блеска можно добавить с помощью Master of Fright Gliterally Obsessed – 10 долларов.

Что касается теней, то в коллекции косметики по мотивам "Ужас перед Рождеством" их немало. Палетка из 12 электрических оттенков стоимостью 22 доллара содержит как темные нейтральные, так и теплые яркие цвета. Trio Of Terror Jelly Much Shadow Trio за 10 долларов – это смесь фиолетового, бирюзового и ярко-розового мерцающих оттенков для мейк-апа глаз. В то время оттенок hock – огненно-ярко-розовый, а с Barrel – бежевыми тенями с вкраплениями серебристого и золотистого блесков – можно создать нейтральный макияж.

Nightmare Before Christmas & Colourpop появится в продаже на colourpop.com 28 октября, а у ulta.com 31 октября.



Косметика Nightmare Before Christmas & Colourpop / Фото с инстаграма бренда



Бьюти-линейка к Хэллоуину / Фото с инстаграма Colourpop Cosmetics



Яркие тени для жуткого макияжа / Фото из инстаграма Colourpop Cosmetics



Макияж с помощью средств Nightmare Before Christmas & Colourpop / Фото с инстаграма бренда