В этом году уместно будет превратиться в один из таких образов: Круэллу в исполнении Эммы Стоун, Черную вдову Marvel, которую сыграла Скарлетт Йоханссон, или в Алую Ведьму из комиксов Marvel "ВандаВижен", представленную на экране Элизабет Олсен. Также можно интересно интерпретировать привычные мейкапы волшебниц, фей, вампиров, мавок и других магических персонажей.

К праздничной теме Макияж ведьмы на Хэллоуин: как создать идеальный образ – советы визажиста

Макияж на Хэллоуин 2021

До самого интересного праздника осени осталось совсем чуть-чуть. Хэллоуин или праздник нечистой силы начали широко отмечать в нашей стране, поэтому теперь миновать эту ночь так просто не удастся. Есть прекрасная возможность повеселиться и проявить свои творческие способности, подбирая наряды магов или героев хоррора и создавая устрашающий макияж.

Прекрасной идеей для того, чтобы вдохновиться на создание образа на Хэллоуин, могут быть звездные примеры. Знаменитости активно участвуют в тематических вечеринках по случаю Дня всех святых. Некоторые их макияжи, прически и наряды стали культовыми: Софи Тернер в образе Мортисии Адамс или Деми Ловато, которая выглядела как Мария-Антуанетта. Возможно, вам также захочется превратиться в образы этих персонажей.

Интересной идеей грима на Хэллоуин поделилась Кайли Дженнер в прошлом году. Она вместе с бьюти-блогером Джеймсом Чарльзом сделали искусственную открытую рану в виде большой царапины на щеке. Открытые раны, искусственная кровь и кровоподтеки являются очень популярным гримом для празднования Хэллоуина. Ведь такой яркий и оригинальный макияж уместно создавать только по особому случаю. Магическое настроение праздника Дня всех святых будет идеально этому способствовать.

Если вы хотите удивить друзей совершенно новым и неповторимым бьюти-образом, то воспользуйтесь новыми вариантами макияжа от популярных визажистов и бьюти-инфлюенсеров, которые уже активно начали публиковать варианты мейкапа на Хэллоуин в соцсетях. К примеру, повторить макияж леди, у которой на лице прижились пауки и распустили свои лапки, не так трудно, как кажется на первый взгляд.

Прежде всего, пополните свой косметический арсенал черными тенями и лайнерами, фиолетовой и бордовой помадой, стразами для лица, накладными ресницами, глитером, искусственной кровью и другими необходимыми продуктами для создания желаемого хэллоуинского мейкапа. Вдохновляйтесь устрашающими, но невероятно стильными идеями, которые завораживают и привлекают внимание, и начинайте творить.



Гламурный макияж на Хэллоуин / Фото из инстаграма @gtfopago



Бьюти-образ Мортисии Адамс / Фото из инстаграма @daisymakeup.8



Мейкап в стиле скелета / Фото из инстаграма @daisymakeup.8



Поднялась из пепла, чтобы отпраздновать Хэллоуин / Фото из инстаграма @jessicalves.mua



Макияж вдохновленный сказочными единорогами / Фото из инстаграма @jessicalves.mua



Бегство пауков с бала сатаны / Фото из инстаграма @jessicalves.mua



Круэлла де Виль будет править на вечеринке по случаю Хэллоуина / Фото из инстаграма @emmafarrellmakeup



Самый красивый призрак вечера / Фото из инстаграма @universodamaquiagem



Актуальный образ Харли Квин / Фото из инстаграма @universodamaquiagem



Сломанная кукла ожила / Фото из инстаграма @universodamaquiagem



Гламурный мейкап в стиле 2000-х / Фото из инстаграма @bftposts



История ужасов с топором в голове / Фото из инстаграма @abbyroberts



Грибная сказка / Фото из инстаграма @charlotteroberts