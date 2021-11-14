Румянец зимой: как сохранить здоровый вид лица в холодное время года
Источник:Vogue
Часто осенью и зимой наше лицо теряет свой красивый тон и становится бледным. На это может влиять образ жизни, недостаточный уровень витаминов или даже банальные стрессы. Однако такой проблеме можно помочь, если придерживаться нескольких важных правил.
Темные круги под глазами и желтый цвет лица создают эффект болезненности и усталости. Для того, чтобы целый сезон не страдать от бледности кожи и обладать свежим и энергичным видом недостаточно знать лишь "лайфхаки" макияжа, которые помогут скрыть эти недостатки.
Актуально Как быть модной до кончиков пальцев: главные тренды маникюра сезона осень – зима 2021
Витамин D
"Витамин солнца" или же витамин D кожа теряет, когда не получает достаточно солнечного света, а это обычно происходит зимой. Для того, чтобы ваша кожа сияла здоровьем необходимо поддерживать наличие этого витамина в организме. Включайте в ваш рацион продукты, в которых сосредотачивается этот питательный элемент – яичные желтки и жирную рыбу, к примеру, лосось или сельдь.
Как устранить бледность кожи / Фото Pexels
Массаж
Не ленитесь массировать вашу кожу. Так вы улучшите кровообращение и придадите лицу румянец. Существуют даже различные виды массажеров для лица, которые помогают снять напряжение, расслабить мышцы лица и шеи.
Здоровый вид лица зимой / Фото Pexels
Овощи в рационе
Очень важно не забывать об употреблении овощей, особенно в холодные времена года. Лучше всего есть овощи запеченными, на пару и в сыром виде, чтобы получить из них максимум витаминов и питательных микроэлементов.
Что нужно есть для здорового вида лица / Фото Pexels
Сон
Позднее засыпание и ранний (или поздний) подъем – это очень стрессовые факторы для нашей кожи. Поэтому, чтобы не испытывать ее здоровье и обеспечить себе бодрый вид необходимо спать 8 часов.
Для здорового цвета лица нужен нормальный сон / Фото Pexels