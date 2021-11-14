Рум'янець взимку: як зберегти здоровий вигляд обличчя у холодну пору року

Часто восени й узимку наше обличчя втрачає свій гарний тон й стає блідим. На це може впливати спосіб життя, недостатній рівень вітамінів чи навіть банальні стреси. Проте такій проблемі можна зарадити, якщо дотримуватись декількох важливих правил.

Темні кола під очима та жовтий колір лиця створюють ефект хворобливості і втомленості. Для того, щоб цілий сезон не страждати від блідості шкіри й володіти свіжим та енергійним виглядом недостатньо знати лише "лайфхаки" макіяжу, які допоможуть приховати ці недоліки.

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Вітамін D

"Вітамін сонця" або ж вітамін D шкіра втрачає, коли не отримує достатньо сонячного світла, а це зазвичай стається узимку. Для того, щоб ваша шкіра сяяла здоров'ям необхідно підтримувати наявність цього вітаміну в організмі. Включайте у ваш раціон продукти, у яких зосереджується цей поживний елемент – яєчні жовтки і жирну рибу, до прикладу, лосось чи оселедець.



Як усунути блідість шкіри / Фото Pexels

Масаж

Не лінуйтесь масажувати вашу шкіру. Так ви покращите кровообіг й надасте обличчю рум'янцю. Існують навіть різні види масажерів для лиця, які допомагають зняти напругу, розслабити м'язи обличчя та шиї.



Здоровий вигляд лиця взимку / Фото Pexels

Овочі в раціоні

Дуже важливо не забувати про вживання овочів, особливо у холодні пори року. Найкраще їсти овочі запеченими, на парі й у сирому вигляді, аби отримати з них максимум вітамінів і поживних мікроелементів.



Що треба їсти для здорового вигляду лиця / Фото Pexels

Сон

Пізнє засинання і ранній (чи також пізній) підйом є дуже стресовими факторами для нашої шкіри. Тож, щоб не випробовувати її здоров'я й забезпечити собі бадьорий вигляд необхідно спати 8 годин.



Для здорового кольору лиця потрібен нормальний сон / Фото Pexels