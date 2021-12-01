С рваной челкой: Лили Коллинз неожиданно сделала трендовую стрижку – фото
Источник:24 канал
Актриса и модель, звезда популярного сериала "Эмили в Париже", 32-летняя Лили Коллинз дебютировала с кардинально другой прической. Она сделала стильную челку и укоротила передние пряди.
Над новой стрижкой Лили Коллинз работал звездный hair-стилист Грегори Расселл. Он создал для звезды стильную челку и усовершенствовал прическу с помощью укороченных передних прядей, которые красиво обрамляют лицо.
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Лили Коллинз сменила прическу – модная челка и короткие пряди
Перед премьерой 2 сезона сериала "Эмили в Париже" на Netflix, которая состоится 22 декабря 2021 года, главная героиня решила сменить прическу. Лили Коллинз опубликовала фотографии на своей инстаграм-странице с рваной челкой в стиле француженок. Она даже небрежно собрала волосы в пучок и выпустила несколько коротких прядей у лица. С помощью новой стрижки актриса добавила своему образу дерзости и характера.
Первую публикацию в обновленном имидже Лили подписала так: "Новая челка, старые привычки. Да, они настоящие! Возвращаемся с @ashleyparklady для нашего дня прессы @emilyinparis". Муж известной красавицы оставил в комментариях много эмоджи с сердечками и пламенем.
На следующих селфи Лили можно более детально разглядеть ее прическу и макияж. Девушка позировала на балконе с нюдовым мейк-апом, в полосатом свитшоте и бежевой юбке.
Лили Коллинз позирует с сериальной подругой Эшли Паркер / Фото из инстаграма актрисы
Бьюти-изменения Лили Коллинз / Фото из инстаграма звезды
Новый образ главной героини "Эмили в Париже" / Фото из инстаграма Лили Коллинз
Трендовая прическа Лили Коллинз / Фото из инстаграма звезды
Французский рваная челка всегда в моде / Фото из инстаграма Грегори Расселла
Реакция поклонников
- "Челка – это правильно";
- "Челка выглядит невероятно красиво на тебе, Лилс! Но опять же – ты можешь сделать любую прическу";
- "Мне нужен челка также";
- "Теперь тебе нужен французский берет и багет";
- "Наконец-то ты решилась на челку! Я в восторге".