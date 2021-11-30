Летом темноволосые красавицы могут смело добавлять в пряди немного теплых, огненных (например, медных) оттенков, но осенью и зимой стоит отдавать предпочтение окрашиванию в холодный глубокий цвет шоколадного мокко. Больше о трендовом окрашивании знает Дженна Перри – колористка из Нью-Йорка.

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Шоколадный оттенок мокко – трендовое окрашивание этой зимой

Дженна Перри, которая придумала название модному зимнему окрашиванию волос, воспроизвела трендовый оттенок на прядях Беллы Хадид для Каннского кинофестиваля в начале этого года. Звездная колористка рассказывает: "Мы хотели получить глубокий манящий каштановый цвет. Я смешала теплый темно-коричневый и добавила в формулу чуточку пепельных ноток. Когда увидела фотографии Беллы из Франции, цвет напомнил мне шоколадный мусс или торт, густо покрытый шоколадом, – отсюда и название".

Колористка Беллы Хадид считает, что шоколадный мокко – это универсальный цвет из палитры темных оттенков, который подойдет едва ли не каждой женщине. Она доказывает это предположение на примере своих клиенток: от бывших блондинок Хлои Севиньи и Дианы Грон до обладательниц натуральных каштановых волос Эмили Ратаковски. "Глубокий и насыщенный шоколадный цвет – это роскошь. Он отражает тепло солнца, поэтому никогда не имеет скучного вида", – отмечает Дженна Перри.

Темный кофейный оттенок на своих волосах также уже успели попробовать другие звезды: Хейли Бибер, Эшли Олсен, София Ричи. На бьюти-перевоплощения могут вдохновлять не только их образы, но и стиль эпохи 1990-х. "Новый цвет волос Софии навевает мне мысль о карандаше для губ M.A.C Espresso, а она слишком юна, чтобы оценить эту отсылку", – поделилась Николь Ричи на своей инстаграм-странице, опубликовав в сторис фотографию новой прически младшей сестры.

Шоколадные оттенки мокко будут особенно актуальными для праздничного сезона. "Зимой они как будто согревают вас. К тому же этот цвет не требует сложного ухода, как в случае оттенков блонда", – добавила Перри.

Чтобы создать идеальный шоколадный мокко на прядях, нужно брать во внимание подтон кожи: медовые ноты помогут "согреть" холодную кожу, а пепельные тона – уравновесят более теплую и придадут ей золотистого оттенка, "чтобы волосы не выглядели как парик", как вспоминала Дженна Перри. Например, цвет Беллы Хадид более пепельный, а у Эмили Ратаковски – более теплый. Добавим, что сохранить красивый цвет и блеск после окрашивания можно с помощью безопасных для этого оттенка шампуней и других досмотровых средств.



Модный оттенок для окрашивания волос зимой / Фото из инстаграма Хейли Бибер



Модный оттенок для окрашивания волос зимой / Фото Vogue



Модный оттенок для окрашивания волос зимой / Фото Vogue