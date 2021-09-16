Самые красивые бьюти-образы Лили Рейнгарт, которые подчеркивают естественную сексуальность
Источник:InStyle
Американской актрисе, которая больше всего известна по роли Бетти Купер в популярном сериале "Ривердэйл", Лили Рейнгарт недавно исполнилось 25. Звезда славится своими бьюти-образами: макияж в розовой гамме с акцентом на глаза, соблазнительные блески на губах, романтичные локоны. Лили знает, как с помощью минимального количества косметики подчеркнуть естественную красоту и сексуальность.
Лили Рейнгарт не стесняется публиковать в инстаграме свои селфи без мейкапа и откровенно рассказывает поклонникам о своих проблемах с кожей. Но, когда она уже демонстрирует бьюти-образы, то они безупречны. Макияж и прическу актрисы может повторить каждая женщина, чтобы разнообразить свой повседневный вид или дополнить вечерний аутфит.
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Самые красивые бьюти-образы Лили Рейнгарт, которые легко повторить
Naked makeup на каждый день
Чтобы повторить такой бьюти-образ, вам нужно нанести немного туши на ресницы, румяна на щеки и блеск на губы. Также соберите волосы в небрежный пучок и оставьте несколько прядей красиво обрамлять лицо. Сочетание макияжа и прически создает нежный и привлекательный вид, поэтому актриса часто их повторяет.
Косметика подчеркивает красоту / Фото из инстаграма @lilireinhart
Коричнево-розовые smokey eyes
Более интенсивный мейк-ап подойдет для праздничного образа: малиновая помада, лососевые румяна, бежево-пурпурные тени и аккуратно уложенные локоны. Бьюти-микс будет удачным решением как на красную дорожку, так и на свидание.
Обольстительный образ / Фото Getty Images
Больше сексуальности
Чтобы сделать соблазнительный макияж, первым делом нарисуйте аккуратные стрелки, густо прорисуйте ресницы и брови, добавьте блестящих теней на веки и специального блеска на губы. Насчет волос, то их следует собрать в изящный низкий пучок. Лили Рейнгарт выглядит особенно изысканно с таким мейк-апом и прической.
Соблазнительный макияж и стильная прическа / Фото Getty Images
Оригинальный вариант
В образе современной Марии-Антуанетты Лили появилась на красной дорожке бала Института костюма в 2019 году. Вы можете повторить ее макияж и прическу для ближайшего празднования Хэллоуина. Лицо нужно отбелить, а лишь потом наносить яркие и насыщенные розовые оттенки декоративной косметики. На волосы понадобится больше времени: создайте мелкие локоны, соберите их в высокий пучок, а затем украсьте живыми орхидеями.
Лили Рейнгарт на Met Gala в 2019 году / Фото Getty Images
Элегантный бьюти-образ
Волосы пригладьте гелем и соберите в низкий пучок, сделайте smokey eyes в красно-розовой гамме, дополните все подходящим нарядом. Лили Рейнгарт демонстрирует, что смелый макияж глаз можно сделать так, чтобы он имел сексуальный вид, а не вульгарный.
Макияж глаз в красно-розовых оттенках / Фото из инстаграма @lilireinhart