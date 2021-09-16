Самые красивые бьюти-образы Лили Рейнгарт, которые подчеркивают естественную сексуальность

Американской актрисе, которая больше всего известна по роли Бетти Купер в популярном сериале "Ривердэйл", Лили Рейнгарт недавно исполнилось 25. Звезда славится своими бьюти-образами: макияж в розовой гамме с акцентом на глаза, соблазнительные блески на губах, романтичные локоны. Лили знает, как с помощью минимального количества косметики подчеркнуть естественную красоту и сексуальность.

Лили Рейнгарт не стесняется публиковать в инстаграме свои селфи без мейкапа и откровенно рассказывает поклонникам о своих проблемах с кожей. Но, когда она уже демонстрирует бьюти-образы, то они безупречны. Макияж и прическу актрисы может повторить каждая женщина, чтобы разнообразить свой повседневный вид или дополнить вечерний аутфит.

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Самые красивые бьюти-образы Лили Рейнгарт, которые легко повторить

Naked makeup на каждый день

Чтобы повторить такой бьюти-образ, вам нужно нанести немного туши на ресницы, румяна на щеки и блеск на губы. Также соберите волосы в небрежный пучок и оставьте несколько прядей красиво обрамлять лицо. Сочетание макияжа и прически создает нежный и привлекательный вид, поэтому актриса часто их повторяет.

Косметика подчеркивает красоту / Фото из инстаграма @lilireinhart

Коричнево-розовые smokey eyes

Более интенсивный мейк-ап подойдет для праздничного образа: малиновая помада, лососевые румяна, бежево-пурпурные тени и аккуратно уложенные локоны. Бьюти-микс будет удачным решением как на красную дорожку, так и на свидание.

Обольстительный образ / Фото Getty Images

Больше сексуальности

Чтобы сделать соблазнительный макияж, первым делом нарисуйте аккуратные стрелки, густо прорисуйте ресницы и брови, добавьте блестящих теней на веки и специального блеска на губы. Насчет волос, то их следует собрать в изящный низкий пучок. Лили Рейнгарт выглядит особенно изысканно с таким мейк-апом и прической.

Соблазнительный макияж и стильная прическа / Фото Getty Images

Оригинальный вариант

В образе современной Марии-Антуанетты Лили появилась на красной дорожке бала Института костюма в 2019 году. Вы можете повторить ее макияж и прическу для ближайшего празднования Хэллоуина. Лицо нужно отбелить, а лишь потом наносить яркие и насыщенные розовые оттенки декоративной косметики. На волосы понадобится больше времени: создайте мелкие локоны, соберите их в высокий пучок, а затем украсьте живыми орхидеями.

Лили Рейнгарт на Met Gala в 2019 году / Фото Getty Images

Элегантный бьюти-образ

Волосы пригладьте гелем и соберите в низкий пучок, сделайте smokey eyes в красно-розовой гамме, дополните все подходящим нарядом. Лили Рейнгарт демонстрирует, что смелый макияж глаз можно сделать так, чтобы он имел сексуальный вид, а не вульгарный.



Макияж глаз в красно-розовых оттенках / Фото из инстаграма @lilireinhart