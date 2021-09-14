Дамиано Давид продолжает популяризировать мужской макияж. Недавно стало известно о сотрудничестве певца с Домом Gucci. Новая рекламная кампания называется "Gucci Aria". Для съемок лидер группы Måneskin попробовал новый бьюти-образ: smokey eyes с помощью черной помады и прозрачный блеск на губах.
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Визажисты Gucci создавали макияж для Дамиано с помощью всех продуктов из коллекции Gucci Beauty. В частности, ведущие мастера мейк-апа поделились инструкцией для его создания.
Как повторить макияж Дамиано Давида с рекламы Gucci
- Макияж глаз визажисты выполнили с помощью атласной помады Rouge à Lèvres Satin Lipstick в оттенке 700 Crystal Black. Затем они добавили водостойкий карандаш Stylo Contour des Yeux Kohl и тщательно растушевали нанесенные средства.
- Чтобы сделать кожу лица Дамиано Давида идеальной, использовали тональную основу Fluide De Beauté Fini Naturel, которую зафиксировали пудрой Poudre De Beauté Mat Naturel.
- Оформить брови певца визажистам помог специальный карандаш Stylo À Sourcils. Они не только прорисовали карандашом пространство между волосками, но и стильно причесали их вверх.
- Губы лидера группы Måneskin выглядели особенно соблазнительно благодаря прозрачному бальзаму для губ Baume à Lèvres в оттенке 1 Joslyn Clair. Ведь в мужском макияже, как и в женском, важно придать губам влажного и естественного блеска.
Революционные бьюти-образы / Фото с инстаграма Gucci
Måneskin сотрудничают с Gucci / Фото с инстаграма группы
Макияж подходит мужчинам и женщинам / Фото с инстаграма Gucci
Напомним, итальянская рок-группа Måneskin стала особенно популярной после победы на песенном конкурсе Евровидение-2021. Артисты удивили не только зажигательным выступлением, но и модными образами в кастомизированных кожаных расклешенных брюках, бюстье Etro и макияжем глаз, густо подчеркнутых черным карандашом. 22-летний Дамиано Давид продолжает поражать поклонников эффектными образами, которые начинают новые тренды в индустрии красоты.