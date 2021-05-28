Как сделать локоны без плойки: бьюти-лайфхак с помощью подручных средств

28 мая 2021 , 18:59
Читати новину українською

Источник:

Сегодня

Не всегда под рукой есть специальная плойка, бигуди или даже выпрямитель, когда вы хотите сделать красивые и объемные локоны. Лайфхак для создания кудрей в домашних условиях с помощью подручных средств также подойдет вам, если вы решили не подвергать волосы температурному шоку, но хотите иметь модную и эффектную укладку.

Чтобы применить бьюти-лайфхак для накручивания локонов без термоприборов, вам понадобится пояс, шарф, полотенце или обычные чулки, а также мусс для укладки волос и 2 специальные резинки. Вы можете повторить оригинальный способ создания локонов на любой длине волос.

Больше о прическах: Как сделать эффектную укладку за 5 минут своими руками: показывает стилист Тейлор Свифт

Как сделать красивые локоны без плойки

  • Разделите волосы на 2 части, сделав прямой пробор. Затем равномерно нанесите мусс на шевелюру, чтобы прическа была более стойкой.
  • Пояс, полотенце или чулки положите на голову перпендикулярно к пробору.
  • 1 часть волос нужно закрепить специальной резинкой вместе с поясом, чтобы эти пряди вам не мешали.
  • На боку, с которым вы выбрали работать сперва, начинайте заплетать волосы со стороны лба. Для этого возьмите первую прядь и обкрутите вокруг пояса по направлению от лица.
  • Другую прядь возьмите с участка на затылке и обведите вокруг пояса навстречу первому.
  • Теперь добавьте к пряди чуточку волос и продолжайте плетение.
  • Повторите идентичную манипуляцию со второй прядью.
  • Заплетайте косичку, поочередно подбирая по пряди со стороны лица и со стороны затылка, пока не заплетете всю часть волос.
  • Полученную косичку зафиксируйте резинкой.
  • Повторите все то же с 2 частью волос.
  • Оставьте такую "прическу" на несколько часов, а еще лучше ложитесь с ней спать. Если ваши волосы послушные, то будет достаточно пары часов, чтобы зафиксировать локоны.
  • Когда вы снимете пояс, полотенце или чулки, локоны можно расчесать или просто поворошить пальцами. Полученную форму зафиксируйте лаком для волос.

Смотрите, как сделать красивые локоны без плойки в домашних условиях:

 

Автор: Лідія Цюпера