Как сделать локоны без плойки: бьюти-лайфхак с помощью подручных средств

Не всегда под рукой есть специальная плойка, бигуди или даже выпрямитель, когда вы хотите сделать красивые и объемные локоны. Лайфхак для создания кудрей в домашних условиях с помощью подручных средств также подойдет вам, если вы решили не подвергать волосы температурному шоку, но хотите иметь модную и эффектную укладку.

Чтобы применить бьюти-лайфхак для накручивания локонов без термоприборов, вам понадобится пояс, шарф, полотенце или обычные чулки, а также мусс для укладки волос и 2 специальные резинки. Вы можете повторить оригинальный способ создания локонов на любой длине волос.

Больше о прическах: Как сделать эффектную укладку за 5 минут своими руками: показывает стилист Тейлор Свифт

Как сделать красивые локоны без плойки

Разделите волосы на 2 части, сделав прямой пробор. Затем равномерно нанесите мусс на шевелюру, чтобы прическа была более стойкой.

Пояс, полотенце или чулки положите на голову перпендикулярно к пробору.

1 часть волос нужно закрепить специальной резинкой вместе с поясом, чтобы эти пряди вам не мешали.

На боку, с которым вы выбрали работать сперва, начинайте заплетать волосы со стороны лба. Для этого возьмите первую прядь и обкрутите вокруг пояса по направлению от лица.

Другую прядь возьмите с участка на затылке и обведите вокруг пояса навстречу первому.

Теперь добавьте к пряди чуточку волос и продолжайте плетение.

Повторите идентичную манипуляцию со второй прядью.

Заплетайте косичку, поочередно подбирая по пряди со стороны лица и со стороны затылка, пока не заплетете всю часть волос.

Полученную косичку зафиксируйте резинкой.

Повторите все то же с 2 частью волос.

Оставьте такую "прическу" на несколько часов, а еще лучше ложитесь с ней спать. Если ваши волосы послушные, то будет достаточно пары часов, чтобы зафиксировать локоны.

Когда вы снимете пояс, полотенце или чулки, локоны можно расчесать или просто поворошить пальцами. Полученную форму зафиксируйте лаком для волос.

Смотрите, как сделать красивые локоны без плойки в домашних условиях: