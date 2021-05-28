Як зробити локони без плойки: б'юті-лайфхак за допомогою підручних засобів

Не завжди під рукою є спеціальна плойка, бігуді чи навіть випрямляч, коли ви хочете зробити красиві та об'ємні локони. Лайфхак для створення кучерів в домашніх умовах за допомогою підручних засобів також підійде вам, якщо ви вирішили не наражати волосся на температурний шок, але прагнете мати модну й ефектну укладку.

Щоб застосувати б'юті-лайфхак для накручування локонів без термоприладів, вам знадобиться пояс, шарф, рушничок чи звичайні панчохи, а також мус для вкладання волосся і 2 спеціальні гумки. Ви можете повторити оригінальний спосіб створення локонів на будь-якій довжині волосся.

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Як зробити красиві локони без плойки

Розділіть волосся на 2 частини, зробивши прямий проділ. Потім рівномірно нанесіть мус на шевелюру, щоб зачіска була стійкішою.

Пояс, рушник чи панчохи покладіть на голову перпендикулярно до проділу.

1 частину волосся потрібно закріпити спеціальною гумкою разом з поясом, щоб ці пасма вам не заважали.

На боці, з яким ви вибрали працювати спершу, починайте заплітати волосся з боку чола. Для цього візьміть перше пасмо і обкрутіть навколо пояса у напрямку від обличчя.

Інше пасмо візьміть з ділянки потилиці і обкрутіть навколо пояса назустріч першому.

Тепер додайте до пасма трішки волосся і продовжуйте плетіння.

Повторіть ідентичну маніпуляцію з другим пасмом.

Заплітайте косичку, почергово підбираючи по пасму з боку чола і з боку потилиці, допоки не заплетете всю частину волосся.

Отриману косичку зафіксуйте гумкою.

Повторіть усе те саме з 2 частиною волосся.

Залишіть таку "зачіску " на декілька годин, а ще краще лягайте з нею спати. Якщо ваше волосся слухняне, то буде достатньо пари годин, аби зафіксувати локони.

Коли ви знімете пояс, рушник чи панчохи, локони можна розчесати або просто скуйовдити їх пальцями. Отриману форму зафіксуйте лаком для волосся.

Дивіться, як зробити красиві локони без плойки в домашніх умовах: