Як зробити локони без плойки: б'юті-лайфхак за допомогою підручних засобів

Не завжди під рукою є спеціальна плойка, бігуді чи навіть випрямляч, коли ви хочете зробити красиві та об'ємні локони. Лайфхак для створення кучерів в домашніх умовах за допомогою підручних засобів також підійде вам, якщо ви вирішили не наражати волосся на температурний шок, але прагнете мати модну й ефектну укладку.
Щоб застосувати б'юті-лайфхак для накручування локонів без термоприладів, вам знадобиться пояс, шарф, рушничок чи звичайні панчохи, а також мус для вкладання волосся і 2 спеціальні гумки. Ви можете повторити оригінальний спосіб створення локонів на будь-якій довжині волосся.
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Як зробити красиві локони без плойки
- Розділіть волосся на 2 частини, зробивши прямий проділ. Потім рівномірно нанесіть мус на шевелюру, щоб зачіска була стійкішою.
- Пояс, рушник чи панчохи покладіть на голову перпендикулярно до проділу.
- 1 частину волосся потрібно закріпити спеціальною гумкою разом з поясом, щоб ці пасма вам не заважали.
- На боці, з яким ви вибрали працювати спершу, починайте заплітати волосся з боку чола. Для цього візьміть перше пасмо і обкрутіть навколо пояса у напрямку від обличчя.
- Інше пасмо візьміть з ділянки потилиці і обкрутіть навколо пояса назустріч першому.
- Тепер додайте до пасма трішки волосся і продовжуйте плетіння.
- Повторіть ідентичну маніпуляцію з другим пасмом.
- Заплітайте косичку, почергово підбираючи по пасму з боку чола і з боку потилиці, допоки не заплетете всю частину волосся.
- Отриману косичку зафіксуйте гумкою.
- Повторіть усе те саме з 2 частиною волосся.
- Залишіть таку "зачіску " на декілька годин, а ще краще лягайте з нею спати. Якщо ваше волосся слухняне, то буде достатньо пари годин, аби зафіксувати локони.
- Коли ви знімете пояс, рушник чи панчохи, локони можна розчесати або просто скуйовдити їх пальцями. Отриману форму зафіксуйте лаком для волосся.
Дивіться, як зробити красиві локони без плойки в домашніх умовах: