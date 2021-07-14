Как сделать макияж стойким в летнюю жару: рассказывает визажист Рианны

Макияж быстро теряет свежий вид, а косметика может размазаться из-за невероятной летней жары. Иногда в таком случае не помогают даже устойчивые формулы. Поэтому звездный визажист Гектор Эспиналь, который работает с популярной певицей Рианной, благодаря колоссальному опыту знает, как сделать макияж стойким и сохранить его свежесть даже в самые жаркие и особенно активные дни.

Даже во время концертов макияж Рианны не теряет своей красоты и качества. Когда у звезды большая нагрузка, ей удается сохранять свежий бьюти-образ при любых обстоятельствах. Поэтому визажист певицы, который также является глобальным бьюти-директором собственного бренда Рианны Fenty Beauty, поделился идеальным способом решения проблемы с макияжем, которым пользуется сама исполнительница во время летней жары.

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Как сохранить макияж свежим летом

Особенно быстро макияж "плывет" у женщин с жирным и комбинированным типом кожи. Однако не стоит расстраиваться, ведь визажист Рианны знает, как решить проблему. Отличным примером служит макияж самой певицы, когда она выступает под вспышками софитов на концерте или делится кадрами в жаркие дни на Барбадосе, демонстрируя безупречный внешний вид.

Чтобы достичь такого эффекта, Гектор Эспиналь рекомендует использовать средства с как можно более легкой текстурой. Однако он подчеркивает, что каждый шаг нанесения декоративной косметики нужно фиксировать очень тонким слоем пудры. Важно, чтобы она также была очень легкой и рассыпчатой.

Относительно последовательности этапов, то первым делом следует наносить тональное средство и консилер. Затем этот слой необходимо закрепить пудрой. Добавим, что в случае необходимости дополнительно выровнять тон кожи и ее текстуру, то перед тональным средством распределите по лицу базу, которая будет легкой и невесомой.

После используйте хайлайтер и бронзер. С помощью такой техники можно создать макияж, который будет стойким и выдержит даже самую высокую температуру.

Я сам долгое время был "пудрофобом", но летом, когда под солнцем кожа выделяет больше жира, это настоящее спасение,

– отмечает визажист Рианны.

Если вы обладательница сухой кожи, то поэтапный макияж также вам подойдет. Однако вместо пудры, чтобы лишний раз не пересушивать дерму, мейк-ап можно фиксировать специальными косметическими спреями.