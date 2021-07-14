Як зробити макіяж стійким у літню спеку: розповідає візажист Ріанни

Макіяж швидко втрачає свіжий вигляд, а косметика може розмаститися через неймовірну літню спеку. Інколи в такому випадку не допомагають навіть стійкі формули. Тому зірковий візажист Гектор Еспіналь, який працює з популярною співачкою Ріанною, завдяки колосальному досвіду знає, як зробити макіяж стійким і зберегти його свіжіть навіть у найбільш спекотні та особливо активні дні.

Навіть під час концертів макіяж Ріанни не втрачає своєї краси та якості. Коли у зірки велике навантаження, їй вдається зберігати свіжий б'юті-образ за будь-яких обставин. Тому візажист співачки, який також є глобальним б'юті-директором власного бренда Ріанни Fenty Beauty, поділився ідеальним способом вирішення проблеми з макіяжем, яким користується сама виконавиця під час літньої спеки.

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Як зберегти макіяж свіжим влітку

Особливо швидко макіяж "пливе" у жінок зі жирним і комбінованим типом шкіри. Проте не варто засмучуватися, адже візажист Ріанни знає, як вирішити проблему. Чудовим прикладом слугує макіяж самої співачки, коли вона виступає під спалахами софітів на концерті чи ділиться кадрами у спекотні дні на рідно Барбадосі, демонструючи бездоганний зовнішній вигляд.

Аби досягти такого ефекту, Гектор Еспіналь рекомендує використовувати засоби з якомога легшою текстурою. Проте він наголошує, що кожен крок нанесення декоративної косметики потрібно фіксувати дуже тонким шаром пудри. Важливо, щоб вона також була дуже легкою та розсипчастою.

Щодо послідовності етапів, то насамперед слід наносити тональний засіб і консилер. Потім цей шар необхідно закріпити пудрою. Додамо, що у випадку потреби додатково вирівняти тон шкіри чи її текстуру, то перед тональним засобом розподіліть по обличчі базу, яка буде легкою і невагомою.

Опісля використайте хайлайтер і бронзер. За допомогою такої техніки можна створити макіяж, який буде стійким і витримає навіть найвищу температуру.

Я сам тривалий час був "пудрофобом", але влітку, коли під сонцем шкіра виділяє більше жиру, це справжнє спасіння,

– зазначає візажист Ріанни.

Якщо ви власниця сухої шкіри, то поетапний макіяж також вам підійде. Проте замість пудри, аби зайвий раз не пересушувати дерму, мейк-ап можна фіксувати спеціальними косметичними спреями.