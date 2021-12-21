Макияж по-французски – это про роскошь, натуральность, "дорогую" красоту. Вам также могут пригодиться главные правила француженок в мейкапе.

Больше о красоте Голливудский шик: эффектные бьюти-образы для встречи Нового года 2022

Топ-3 бьюти-правил француженок

Красная помада решает все

Не каждая француженка, которая любит декоративную косметику, носит в своей сумочке красную помаду. Местные красавицы наносят яркий оттенок на губы, когда у них плохое настроение и когда хорошее, когда хотят освежить образ и скрыть признаки усталости, когда счастливы и когда нет – то есть все время. Если вы хотите сделать свой макияж более трендовым и сексуальным, то найдите для себя идеальный красный, и наслаждайтесь результатом.

Красная помада – залог роскошного бьюти-образа / Фото из инстаграма @jeannedamas

Тональная основа – чем легче, тем лучше

Женщины из Франции много времени и усилий посвящают тщательному уходу за кожей. Поэтому у них нет нужды потом тщательно маскировать ее с помощью консилера и тона. Вместо плотных оснований они выбирают легкие увлажняющие флюиды, которые позволяют натуральным особенностям кожи быть заметными. Француженки никогда не будут скрывать милые веснушки или родинки.

Идеальный макияж по-французски / Фото из инстаграма @sabinasocol

Кремовые формулы побеждают в соревновании с пудровыми

Обычно француженки выбирают кремовые румяна – они имеют более натуральный вид, создают эффект слияния с кожей, в частности их можно нанести в любом месте (даже в движении), используя пальцы.