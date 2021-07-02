Если заботиться обо всех вокруг, но забывать о важнейшем человеке в своей жизни – о себе, то можно быстро потерять желание двигаться дальше. И самое главное: стать неухоженной. Ведь вы – прежде всего женщина, которой нужен релакс и процедуры красоты.

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Как провести спа-день

Уход за волосами

Нанесите на корни волос репейное масло с красным перцем. Оно будет стимулировать рост волос. Легонько втирайте его в кожу головы массажными движениями. Всю оставшуюся длину смажьте классическим репейным маслом против выпадения волос. И ходите так хоть целый вечер. Затем тщательно смойте. Возможно, придется два раза использовать шампунь, чтобы полностью вымыть масло из волос.

Маска для лица

Смешайте все ингредиенты в одной посудине: 2 чайных ложки сметаны, 1 чайную ложку натурального меда и огурец. Предварительно натрите кусок огурца на мелкой терке. Такая маска успокаивает кожу и позволит вам расслабиться после стресса или тяжелого дня. Огурец также хорошо увлажняет и снимает раздражение. Оставьте себе еще два тонких кольца, чтобы положить на глаза. Маску нанесите на все лицо, пойдите в ванну и затем смойте теплой водой (ориентировочно 20 – 30 минут).



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Горячая ванна

Напустите горячей воды. Конечно, чтобы вам было удобно лежать в ней при такой температуре. Добавьте туда пену для ванны, которая имеет свойство не только увлажнять тело и красиво выглядеть. Она также дольше сохраняет воду горячей, потому что не позволяет теплу быстро улетучиваться. Если у вас есть специальная соль, то обязательно используйте ее. Если нет, то можно всыпать немного обычной морской соли. Добавьте несколько капель эфирного масла с любимім запахом. Для ванны обычно используют лавандовое.

Когда любимый радует вас прекрасным букетом роз, можно эти цветы сохранить, высушить и потом применять в разнообразных целях. Например: украсить ванну в один из спа-дней.

Атмосфера

Включите релаксирующую музыку, зажгите ароматизированные свечи или палочки, налейте в бокал любимый напиток и отправляйтесь наслаждаться приготовленной ванной. Потом можно почитать книгу или устроить вечер просмотра старых фильмов.

Еще одним вариантом продолжения вечера может быть маникюр и педикюр своими руками.