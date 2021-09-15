Как сделать волосы идеально прямыми без термоприборов: 5 действенных способов

16:33

Обычно обладательницы красивых волнистых волос стремятся их выпрямить и наоборот. Если вы также мечтаете иногда носить укладки с прямыми прядями, но не хотите вредить их состоянию специальными термоприборами, то попробуйте 5 безопасных способов.