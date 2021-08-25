Волосам нужен особый уход как во время отпуска, так и после него. Если ваши локоны требуют восстановления из-за повреждения многими "морскими факторами", то стоит начать этот процесс как можно скорее.

Больше полезного: Окрашенные волосы в отпуске: как защитить цвет локонов от солнца и соленой воды

Как восстановить волосы после отпуска

Чтобы не тратить много времени и усилий, всегда можно прибегнуть к действенному и дорогому салонному уходу. Специалист сможет сделать процедуры, которые глубоко питают волосы, и назначит вашей шевелюре нужные средства. Однако в домашних условиях также можно эффективно улучшить состояние локонов после летнего отдыха.

Первым делом приобретите правильный шампунь. Когда структура волос ослаблена и повреждена солнцем и солью, нельзя использовать для мытья головы продукты с агрессивными очищающими компонентами. Поэтому обратите внимание на шампуни без сульфатов и парабенов (эти вещества вызывают еще большую сухость прядей).



Восстановление волос после отпуска / Фото из инстаграма @meghannstephenson

Также следует включить маску для волос в свою бьюти-рутину. После отпуска выберите средство с питательными свойствами, которое содержит в своем составе органические масла, кератин и протеины. Чтобы маска действовала более эффективно, ее нужно наносить на чистые, едва отжатые полотенцем волосы и оставлять под шапочкой на 20 – 30 минут. При этом оберните голову полотенцем, а после того, как пройдет указанное время, смывайте остатки продукта. После маски необходимо нанести кондиционер, который ухаживает лишь за поверхностью волос и закрепляет результат от маски.

Кондиционер надо тщательно смыть водой, а после нанести несмываемый уход в виде масла, сыворотки или легкого крема. Таким средствам свойственно помогать волосам дольше сохранять эффект от ухаживающих средств, защищать их от загрязнений и негативного влияния окружающей среды (в том числе, ультрафиолета) и значительно улучшать внешний вид локонов.



Как правильно ухаживать за волосами / Фото из инстаграма @matildadjerf​

Hair-эксперты убеждены в пользе многоступенчатого ухода. Также они советуют после отпуска на несколько недель отказаться от горячей укладки и использования большого количества стайлинговых средств. Ведь, когда море и солнце поспособствовали ломкости волос, то они стали более уязвимыми к укладке. Старайтесь сушить пряди естественным путем, не ложиться спать с мокрыми волосами и не расчесывать их, пока они полностью не высохнут.