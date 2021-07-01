"На себя не похожа": Маша Ефросинина показала последний идеальный макияж перед отпуском

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина делится на своей инстаграм-странице, где у нее 1,5 миллионов подписчиков, не только кадрами рабочих процессов, но и снимками своих образов, идей для макияжа и прически. На этот раз звезда опубликовала селфи, на котором показала идеальный эффектный макияж и стильную укладку на лето 2021.

Звездная красавица доказывает, что женщина может выглядеть прекрасно как с макияжем, так и без декоративной косметики на лице. Поэтому на своих фото она может легко появляться совсем без мейк-апа. Однако последняя публикация Маши Ефросининой с эффектным бьюти-образом очаровала фолловеров. В комментариях они даже отмечали, что женщина на себя не похожа. Возможно, вам также понравится идея красивого макияжа и укладки на лето от украинской телеведущей, ведь их можно повторить самостоятельно.

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Маша Ефросинина показала идеальный макияж

На фотографии Маши Ефросининой можно детально разглядеть ее прическу: легкие стильные локоны до плеч и модную рваную челку. Касательно макияжа, то звезда решила четко подчеркнуть свои скулы, создать эффект матовой кожи, добавив блеска только на те части лица, которые выступают. Телеведущая выделила взгляд и свои карие глаза с помощью аккуратных черных стрелок и теней коричневых оттенков. Мария нанесла мерцающие коричневые тени даже на нижние веки и линию роста ресниц, а затем воспользовалась черной тушью.

Для мейк-апа губ знаменитая украинка использовала светло-розовую помаду и обвела их контур карандашом соответствующего оттенка. Эффектный бьюти-образ Маша Ефросинина дополнила лавандовым льняным костюмом. А в описании к публикации отметила: "Последний идеальный макияж перед отпуском".

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