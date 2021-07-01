"На себе не схожа": Маша Єфросиніна показала останній ідеальний макіяж перед відпусткою

Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна ділиться на своїй інстаграм-сторінці, де у неї 1, 5 мільйонів підписників, не лише кадрами робочих процесів, але й знімками своїх образів, ідей для макіяжу та зачіски. Цього разу зірка опублікувала селфі, на якому показала ідеальний ефектний макіяж і стильну укладку на літо 2021.

Зіркова красуня доводить, що жінка може виглядати прекрасно як з макіяжем, так і без декоративної косметики на обличчі. Тому на своїх фото вона може легко з'являтися зовсім без мейк-апу. Проте остання публікація Маші Єфросиніної з ефектним б'юті-образом зачарувала фолловерів. У коментарях вони навіть зазначали, що жінка на себе не схожа. Можливо, вам також сподобається ідея красивого макіяжу та укладки на літо від української телеведучої, адже їх можна повторити самостійно.

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Маша Єфросиніна показала ідеальний макіяж

На світлині Маші Єфросиніної можна детально розгледіти її зачіску: легкі стильні локони до плечей та модний рваний чубчик. Щодо макіяжу, то зірка вирішила чітко підкреслити свої вилиці, створити ефект матової шкіри, додавши блиску лише на ті частини обличчя, які виступають. Телеведуча виділила погляд і свої карі очі за допомогою акуратних чорних стрілок та тіней коричневих відтінків. Марія нанесла мерехтливі коричневі тіні навіть на нижні повіки і лінію росту вій, а потім скористалася чорною тушшю.

Для мейк-апу губ знаменита українка використала світло-рожеву помаду та обвела їхній контур олівцем відповідного відтінку. Ефектний б'юті-образ Маша Єфросиніна доповнила лавандовим лляним костюмом. А в описі до публікації зазначила: "Останній ідеальний макіяж перед відпусткою".

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