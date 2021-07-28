Ополаскивала зубы и ярко красила губы: секреты красоты Жаклин Кеннеди
28 июля 2021 , 18:58Читати новину українською
Источник:24 канал
Жаклин Кеннеди была образцом красоты для всех женщин США. 28 июля 2021 года бывшая первая леди США отметила бы свой 92 день рождения. Однако память об идеальной внешности известной женщины живет до сих пор. Возможно, и вам пригодятся актуальные бьюти-секреты жены Джона Кеннеди.
У Жаклин Кеннеди, которую еще нежно называли Джеки, были особые бьюти-ритуалы. Первая леди могла бы себе позволить продукцию самых дорогих косметических брендов, но пользовалась только проверенными средствами с натуральным составом. О действенности секретов красоты Жаклин свидетельствовал ее безупречный вид в любой ситуации.
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Секреты красоты Жаклин Кеннеди
- Даже во время путешествий Жаклин пользовалась любимым мылом для умывания Dead Sea Mud Soap, производимого американской маркой Erno Laszlo. Его главным свойством была возможность заживлять и укреплять кожу благодаря минералам в составе. Также с помощью мыла мягко удалялись ороговевшие частички кожи с помощью гранул соли и натуральных масел.
- Первая леди не изменяла своему аромату. Она пользовалась духами Lovely Patchouli 55 от французского парфюмерного дома House of Krigler. Они пахли амброй, пачули и бергамотом.
- Джеки одной из первых начала популяризировать широкие и густые брови. Они всегда были у нее идеально уложенными. Сначала первая леди тщательно красила их специальным карандашом, а затем растушевывала продукт кистью для бровей. Завершающим этапом у нее была фиксация бровей гелевым стайлером.
- Первая леди часто носила платок не только из-за моды, но и когда ей нужно было срочно выйти в свет, а времени на укладку волос не было. Также вместо консилера для маскировки темных кругов под глазами она иногда надевала солнцезащитные очки.
- Вредной привычкой Жаклин было курение, от которого она не отказалась до конца своих дней. Чтобы замедлить проявления старения на своем лице, женщина пользовалась кремом Phormula 3-9 Repair Cream от Erno Laszlo. Он не был бюджетным, но защищал кожу от негативного воздействия внешних факторов и оксидативного стресса.
- В макияже первая леди предпочитала минимализм. Однако всегда делала яркий акцент на губах. Она любила, чтобы красная помада подходила к ее модному красному наряду.
- Прическа Жаклин Кеннеди была одним из главных трендов того времени. Но секрет замечательного состояния ее волос до сих пор всех интересует. Личный стилист Жаклин, Питер Ламас, порекомендовал своей клиентке наносить лавандовое масло на концы волос для дополнительной защиты.
- Из-за регулярных путешествий на море и любви к солнцу и загару у Жаклин Кеннеди появились пигментные пятна. Она маскировала их с помощью тонального крема Flawless Finish Foundation от Elizabeth Arden, который также выравнивал тон кожи и визуально делал лицо свежим.
- Жаклин Кеннеди всегда спала на шелковых наволочках или покрывала голову шелковым платком перед сном. "Хлопковое постельное белье действительно влияет на качество волос: они становятся более уязвимыми и ломкими, тогда как шелковое сохраняет гладкость", – отмечает Питер Ламас, стилист, который работал с бывшей первой леди США не 1 год.
- С возрастом кожа Жаклин стала пигментированной – это результат регулярных каникул во Франции и Греции. Чтобы скрыть неровный тон, Жаклин использовала самые легкие тональные флюиды: они сохраняли текстуру кожи и лишь слегка скрывали мелкие недостатки.
- Институт американского косметолога Эрно Ласло предоставил Музею макияжа в Нью-Йорке интересный экспонат – запись с приема Жаклин Кеннеди у косметолога 1 мая 1963 года, за 6 месяцев до убийства президента США. Врач советовал Джеки гулять пешком, чтобы избежать варикозного расширения вен. Что касается питания, то он приписал первой леди пищу, богатую белком, в частности: много рыбы, до 2-х твердых вареных яиц на завтрак, говядину на обед, мясо или рыбу с овощами на завтрак. Из алкоголя Жаклин могла пить только шампанское.
- Бывшая первая леди имела дурную привычку – она могла выкуривать по 2 пачки сигарет ежедневно в течение долгих лет своей жизни, но при этом она должным образом заботилась о красоте и здоровье зубов. Для этого красавица регулярно ополаскивала ротовую полость водой с перекисными соединениями, которые избавляли ее от неэстетичных никотиновых пятен на поверхности зубов.