Кожа певицы является свежей, упругой, нежной, без единой морщинки. Секреты идеальной кожи Дженнифер Лопес пригодятся каждой женщине, которая стремится оставаться привлекательной после 50 лет.

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Секреты идеальной кожи Дженнифер Лопес

Мама известной красавицы научила ее пользоваться солнцезащитным кремом ежедневно. Это правило Джей Ло усвоила еще в подростковом возрасте.

Также мама Лопес рассказала дочери о действенных восстановительных свойствах оливкового масла. Дженнифер в одном из своих интервью сказала: "Я не хочу пахнуть салатом, поэтому использую для кожи масло не в чистом виде, а средства на его основе".

Тканевые маски являются одними из любимых бьюти-средств Дженнифер Лопес. Она делает маску, когда у нее есть свободное время в путешествии или одновременно с другими косметологическими процедурами.

Джей Ло заботится о красоте кожи изнутри. Она принимает различные витаминные добавки: омега-кислоты, коллаген и другие.

Звезда предпочитает свежие продукты. Термическую обработку Лопес заменяет растительной клетчаткой.

Знаменитая певица не курит и не употребляет алкоголь. Она убеждена, что такие привычки наиболее плохо влияют на женскую красоту.

Джей Ло является сторонницей медитации, аффирмаций и духовных практик. Женщина часто повторяет, что является "молодой и время над ней не властно". Подобные утверждения могут творить чудеса.