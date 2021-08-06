Селена Гомес показала кожу лица без ретуши – и это очень понравилось фанатам
Источник:инстаграм Селены Гомес
Американская певица Селена Гомес давно поднимает темы принятия себя и не стесняется демонстрировать свою фигуру с лишними килограммами или лицо, отредактированное в фоторедакторе. Ее новое фото в инстаграме – этому доказательство.
Большинство пользователей инстаграма привыкли видеть звезд с идеальной кожей и фигурой, впрочем, современные тренды диктуют другие правила моды, и Селена уверенно шагает вперед рядом с ними. На новой фотографии в инстаграме она показала вечерний макияж со стрелками, не выравнивая при этом текстуру кожи в фоторедакторе.
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Истинная красота
На Селене были косметические продукты ее собственного бренда Rare Beauty, а визажистом стала Melissa Murdick. Вероятно, звезда направлялась на какое-то событие или же на фотосессию, поскольку волосы Селены были собраны вверх в пучок, а лицо сияло розовыми оттенками. Вместо платья на ней можно увидеть удобное серое худи.
Фото с макияжем Селены Гомес вызвало восторг в соцсети / Фото из инстаграма певицы
Реакция сети
Несмотря на то, что снимок получился довольно обыденным, его оценили 8,6 миллиона пользователей. Даже откровенные фото с рекламой в последнее время набирали не более 8,1 миллиона предпочтений. Это еще раз подтверждает, что поклонникам нравится, как Селена демонстрирует истинную красоту, а не скрытую "за фильтрами":
- "Наконец знаменитость демонстрирует естественную текстуру кожи без фильтров";
- "Звезда на самом деле только что опубликовала обычное фото без фильтра??? Как мне это нравится";
- "Королева";
- "Как вы можете быть такой красивой внутри и снаружи?";
- "Неотредактированное изображение – поступок настоящей королевы";
- "Никогда не комментирую фото знаменитостей, но мне очень нравится это фото, потому что оно выглядит так реалистично. Я вижу текстуру вашей кожи, и меня так радует, что вы не скрываете этого".