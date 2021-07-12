Приянка также активистка, продюсер, ресторатор и основательница собственного бьюти-бренда, поэтому звезда знает немало секретов, которые помогают ей всегда выглядеть безупречно. В новой роли глобального амбассадора и творческого соавтора Max Factor она рассказывала о ежедневных процедурах для красоты и здоровья.
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Приянка Чопра – о своих бьюти-секретах
- Утренние ритуалы. У знаменитой красавицы есть интересная привычка ставить рядом с кроватью медный стакан с водой и оставлять его на ночь. Микрочастицы меди насыщают воду, поэтому она становится полезной для иммунной системы, костей и нервов. Первым делом утром Приянка пьет эту воду, а потом уже готовит кофе.
- Вечерний уход за кожей. Актриса рассказывает: "Я за то, чтобы хорошо заботиться о коже. Если у вас красивая кожа, то это превосходное полотно для макияжа, и вы можете краситься сколько захотите. Очень важно снимать макияж вечером, чтобы не осталось ни малейших остатков косметики с прошедшего дня. Для меня это терапевтический процесс. Если мне нужно снять макияж (к примеру, тушь), который сложно удалить простым умыванием, я использую средство для демакияжа, который очень нежно и эффективно растворяет его". Также звезда пользуется средством для умывания, затем наносит сыворотку, крем под глаза, крем для лица и немного парфюма. Лишь после этих бьюти-шагов модель готова ко сну.
- Процедуры для лица. Приянка Чопра любит маски для лица. Она делает их два раза в месяц. Чтобы поддерживать кожу в здоровом состоянии, женщина пьет много воды, которую всегда носит с собой в сумке. Кроме воды, для нее еще важно спать 7 – 8 часов в сутки. Звезда отмечает, что эти 2 вещи могут кардинально изменить кожу.
- Тональная основа. Знаменитость советует индивидуально и тщательно выбирать тональную основу. Ведь благодаря средству кожа может иметь чистый вид. Приянка использует тон только для того, чтобы скрыть некоторые проблемные участки.
- Воображаемый вечерний образ. "Если бы мне нужно было примерить образ на ночь, я бы хотела быть тем, чья ночь обещает быть насыщенной и интересной, а не просто улечься спать. Поэтому, думаю, мне надо быть кем-то вроде Бейонсе, когда она выступает на сцене. Или Серены Уильямс, когда она выигрывает турнир "Большого шлема". Потому что это то, чего я никогда не смогу сделать", – делится интересным фактом Приянка.
- Настоящий вечерний образ. Известная модель и актриса отмечает: "Переход из дневного образа в вечерний не должен быть каким-то испытанием. В макияже я люблю подчеркивать губы или ресницы. Для вечерних выходов я обычно выбираю акцент на ресницы".
- Лучший бьюти-совет. Мама Приянки однажды посоветовала ей: "Уверенность – это высшая форма красоты. У тебя может быть самая гламурная одежда, прическа или макияж, но если ты не уверена, то не излучаешь эту энергию". Даже теперь знаменитость убеждена, что может чувствовать себя самой красивой всегда, потому что уверена в себе. Чтобы достичь такого результата, она много работала над собой.
- Медитация. У Приянки существуют разные виды медитации: когда работает на съемочной площадке и работает над характером персонажа, занимается творчеством. Также чувствовать себя лучше ей помогают правильное питание, потребление здоровых продуктов и отношение к своему телу как к лучшему другу.
- Любимые тренировки. "Я не очень-то сильна в тренировках, зато я плаваю. Делаю от 15 до 20 дорожек в бассейне. Это поднимает настроение, и я чувствую себя суперэнергичной и готовой к работе", – говорит знаменитая красавица.
- Бьюти-ошибки. Приянка Чопра призналась: "Что ж, было время в моей жизни, когда я думала, что больше значит больше – и я очень сожалею! Губы, тени, тушь, румяна, вот это все. Пышные укладки, пышный наряд. Но все течет, все меняется".
- Секрет идеальных бровей. "Брови – мое все! Боже, я так рада, что они отросли после моды на "ниточки" в начале нулевых. Ведь было в моей жизни и такое. Теперь я отрастила широкие густые брови – и мне нравится придавать им форму. Они действительно обрамляют лицо", – откровенно комментирует Приянка.
- Уход за волосами. Чтобы качественно увлажнять, питать и укреплять волосы, Приянка Чопра запустила собственную линию для ухода за волосами. Ведь ей важно чувствовать, что о ее волосах заботятся, и все, что она на них наносит, полезное, веганское, без SLES и минеральных масел, а также не тестируется на животных. Также звезда делает массаж кожи головы 1 раз в неделю, использует масло для волос и просто любит его.