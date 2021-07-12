Индийская модель и актриса, инфлюенсер, Мисс Мира 2000, Приянка Чопра для многих образец красоты и женственности. Также недавно звезда стала лицом бренда Max Factor. В интервью британскому Vogue она рассказала о поступках ради красоты, о которых потом жалела, о густых бровях и о парфюме, который наносит в постель.